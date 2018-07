퓨전(FUSION), 6월 30일 메인넷 가동, 토큰스왑 진행 예정

퓨전(FUSION)은 지난 6월 30일 자체 블록체인 네트워크를 개발하여 메인넷을 가동하고 토큰스왑(Token Swap)을 진행한다고 2일 밝혔다.메인넷은 플랫폼 코인의 블록체인 네트워크를 사용하던 토큰에서 자체 블록체인 네트워크를 개발해 독자 코인으로 독립하는 것을 의미하며, 토큰스왑(Token Swap)은 암호화폐를 교환하는 작업을 뜻한다.FUSION의 FSN 토큰은 이더리움 플랫폼의 ERC-20 토큰에서 독립해 자체적인 FSN 토큰으로서, 자체 블록체인 네트워크를 갖게 되어 코인으로 위상이 올라가게 됐다. 이는 FUSION의 기술력과 가치를 인정받은 것으로, 독자적인 지갑 생성도 가능해졌다.또한, 퓨전(FUSION)은 기존 블록체인 기반 토큰을 메인넷된 블록체인 기반 코인으로 맞교환하는 작업을 진행한다. 토큰스왑이 완료되면 기존 암호화폐는 무용지물이 되기 때문에 새로운 암호화폐로의 전환 작업이 필요하다. 하지만 만약 제때 바꾸지 못하면 암호화폐가 휴지조각으로 변하는 것을 바라봐야 한다. 토큰 스왑 과정에서 토큰을 유실하거나 복잡한 절차 때문에 힘들어하던 투자자들이 많았다.하지만 FUSION 메인넷은 타 암호화폐와 달리 단순한 메인넷 전환 방식을 지원한다. 이러한 것을 가능하게 하는 기술인 LILO(Lock-in Lock-out)를 기반으로 다양한 종류의 토큰을 스왑 할 수 있는 기능인 Easy Swap를 적용하여, 타 암호화폐 메인넷과는 반대로 단순한 방식의 토큰스왑을 지원하며 기한이 없다. 때문에 FUSION 메인넷은 스왑을 완료해야 하는 기한이 없을 예정이다.메인넷에서 기대할 수 있는 FUSION의 몇 가지 기능들은 다음과 같다.첫 번째로 ‘화폐의 시간 가치’를 암호화폐에 적용한 Time Lock 기술로 퓨전(FUSION)은 이에 대한 특허를 진행 중이다. Time Lock은 암호화폐의 시간 가치를 구현하여, 자산을 소유권과 사용권으로 분할해 시장에서 거래가 가능하도록 만드는 기술이다. Time Lock이 적용되면 금융권의 본격적인 퓨전(FUSION) 블록체인 사용을 기대할 수 있다.두 번째는 LILO(Lock-in Lock-out) 기술로, 간편하게 화폐 및 자산을 퓨전 블록체인에 고정시키고 빼내는 크로스체인의 핵심 기술이다. 이로 인해 다양한 자산을 퓨전 블록체인에서 운용하다 본인이 원하는 시점에 출금이 가능하다.세 번째는 금융권의 퓨전(FUSION) 블록체인 사용 유도를 위한 단축 주소 계정(Short Address Notation)이다. 단축 주소 계정(Short Address Notation)은 기존의 비트코인 및 이더리움의 계정 주소가 35-40자로 이루어져 복잡했으나 퓨전(FUSION) 계정은 10자 숫자로 이루어져 간편하게 일상생활에 사용이 가능하다. 또한, 단축된 주소의 보안성과 관련해서 샤딩, Sharding기술을 이용해 개인 키를 분산화하여 특정 노드가 공격 당해도 개인 키 수집이 불가능하다는 장점을 가지고 있다.퓨전(FUSION)은 교차적인 스마트 계약을 가능하게 하는 포괄적인 암호화 자산 서비스를 만드는 공용 블록체인이자 암호화폐로 최근 업계 최대 컨퍼런스인 CONSENSUS 이후 13조원의 자산 유치로 나스닥, 로이터, CNBC 등 전세계 미디어의 집중조명을 받은 바 있다.퓨전(FUSION)의 보다 자세한 세부 내용은 퓨전(FUSION)의 한국 마케팅 담당인 Blee Foundation이 주최하는 ‘퓨전 밋업 서울 (FUSION MEET-UP in SEOUL)’에서 소개될 예정이며, ‘퓨전 밋업 서울’은 오는 7월 3일(화) 강남역 잼투고에서 개최될 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.