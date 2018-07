[클릭 e종목] “유니퀘스트, 자회사 가치 상승으로 성장성↑”

[아시아경제 구은모 수습기자]유니퀘스트는 1993년 설립돼 비메모리 반도체를 수입해 국내 IT업체에 유통하는 사업을 하고 있으며, 드림텍 43.4%, PLK테크놀러지 56.4%, 유큐아이파트너스 100% 등의 자회사도 보유하고 있다.이상헌 하이투자증권 연구원은 2일 보고서에서 유니퀘스트의 주력 자회사인 드림텍의 가치가 상승할 것으로 내다봤다. 드림텍은 표면실장기술(SMT, 인쇄회로기판(PCB)에 칩을 실장하는 과정을 자동화한 기술)에 기반한 모듈 제조업체로 기존 스마트폰 PBA 뿐 아니라 지문인식 센서 모듈, 자동차 전장 모듈 등으로 제품 영역을 확대하고 있다.이 연구원은 “지난해 지문인식 모듈 확대 적용과 북미향 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 PBA 사업 확대 등으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 21.9%, 866.7% 증가한 6794억원과 406억원으로 실적 반등이 가속화했다”며 이런 추세가 올해도 지속될 것으로 예상했다.한편 드림텍은 미국 기업과 함께 심전도 검사용 무선 바이오센서 페치를 개발 중이다. 이 연구원은 “수술과 검진의 무선화를 실현해 간편하고 청결하게 의료 행위가 진행될 수 있을 뿐 아니라 수술에 있어서 IT 장비를 이용해 수치화·데이터화가 가능할 전망이어서 상용화가 본격화되면 성장성 등이 부각될 수 있을 것”으로 진단했다.유니퀘스트의 또 다른 주력 자회사 PLK테크놀로지에 대해선 첨단운전보조시스템(ADAS) 원천기술을 바탕으로 성장성이 부각될 것으로 봤다. PLK테크놀로지는 현대차 사내벤처로 출발한 업체로 ADAS 원천기술을 보유하고 있다. 이 연구원은 “PLK테크놀로지는 현대차와 기아차에 차선이탈경보장치(LDW)를 공급한 적 있으며, 금호고속과 대우버스에 앞차 추돌경보장치(FCW)를 공급하기도 했다”며 “ADAS 핵심기술인 알고리즘 기술을 통해 모빌아이처럼 ADAS 칩을 자체 생산하면서 향후 중국시장을 공략할 예정으로 가시화되면 상징성이 부각될 수 있을 것”으로 전망했다.이 연구원은 “벤처생태계 활성화 등 우호적인 정부 정책 환경 아래에서 유니퀘스트는 창투사 유큐아이파트너스를 소유하고 있을 뿐 아니라 벤처조합 등에 투자하고 있어 향후 보유종목의 기업공개(IPO) 등으로 투자수익이 극대화할 수 있을 것”으로 예상했다.

