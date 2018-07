[클릭 e종목] 금호석유, 3개 분기 연속 깜짝 실적 전망…업종 내 최선호주

[아시아경제 임철영 기자] 메리츠종금증권은 2일에 대해 3개 분기 연속 깜짝 실적을 기록할 전망이라고 밝혔다. 이에 화학업종 내 최선호주를 유지하고 투자의견 매수와 목표주가 14만원을 제시했다.2분기 영업이익은 전년 동기 대비 234% 늘어난 1477억원으로 시장 추정치를 웃돌 것으로 예상됐다. 페놀유도체 업황 강세가 실적 호조세를 견인했다.노우호 연구원은 "벤젠 약세에 따른 BPA 스프레드 개선, 다운스트림 PC 신증설 등 수요 호조세가 이익을 견인했다"며 "합성고무는 부타디엔 강세 논란에도 아정적 이익 기조를 예상한다"고 말했다.이에 화학업종 내 유일한 투자대안이라고 평가했다. 합성고무는 부타디엔 강세 전환에 따른 수익성 부담은 단기 우려에 그칠 전망이다.노 연구원은 "부타디엔 지급률 개선으로 원재료 강세에 대처가 용이한점, 과거 3년 동안 글로벌 합성고무 신증설 부재에 따른 수급률 개선 때문"이라며 "패놀유도체 사업부는 전장 IT, 가전 수요 호조가 지속된 가운데 올해 하반기 PC신증설도 예정돼 페널유도체 사업의 이익 증가를 견인할 전망"이라고 설명했다.이어 "에어지 사업부의 이익도 개선되겠다"며 "유가에 후행하는 SMP 가격 상승, 금호 Mitsui, 금호폴리켐 등 증설에 따른 판매량 증가가 예상되기 때문"이라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.