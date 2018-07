中 개혁개방 40주년 현장, 광시성을 가다…<下>가난한 국경마을 햇볕들다

[아시아경제 베이징 박선미 특파원]중국 광시성 좡족자치구는 베트남과 국경을 마주하고 있다는 대외무역 장점에도 불구하고 바로 옆에 있는 광둥성과 비교해 경제발전이 뒤쳐지고 빈곤인구가 많아 경제적으로 주목을 받지 못했다. 하지만 최근 정부의 대외경제 역점사업인 '일대일로(一帶一路,육상ㆍ해상 실크로드)'의 아세안 각국을 연결하는 남쪽 통로 핵심 지역으로 알려지면서 광시성에도 변화의 바람이 불고 있다.가장 눈에 띄는 변화는 빈곤층이 밀집해 있는 국경 지대에 활기가 돌면서 정부와 민간 기업의 경제협력구 조성 붐이 불고 있다는 점이다. 베트남 접경인 징시(靖西)시 룽방(龍邦) 커우안 주변에는 지난해 10월 자유무역구 운영이 시작된데 이어 민간기업 주도로 복합기능을 갖춘 경제협력구가 만들어지고 있었다. 투자 규모는 30억위안(약 5050억원).중국 투자회사 완성룽(万生隆)그룹이 정부 지원을 받아 만들고 있는 경제협력구는 물류기지, 수출입품 보관창고, 관광단지, 주민생활공간 등 복합적 기능을 갖추도록 설계돼 있었다.슝훙밍(熊紅明) 완성룽그룹 부총재는 "물류단지의 경우 알리바바 등 10여개 기업과 접촉을 마친 상태로 현재 공사중"이라며 "베트남과 국경을 마주하고 있기 때문에 항공, 해운보다 운송비가 저렴하고 시간이 덜 걸리는 육로운송이 가능하다.또 다른 베트남 접경지역인 핑상(憑祥)시 역시 같은 이유로 정부가 나서 새로운 도시개발 프로젝트를 진행중이다. 원래는 가난한 작은 마을이었지만 일대일로에 탄력이 붙고 중국-아세안 무역 활발해지면서 이 일대를 무역,관광,경제개발 종합신도시로 개발하겠다는 목표를 갖고 있다.광시성의 성도인 난닝(南寧)시는 중국의 최첨단 IT 기술발전을 정부의 '일대일로' 프로젝트와 맞물려 아세안 지역으로 수출할 수 있는 전략 기지로 자리 잡았다. 베이징 중관춘과 합작 협약을 맺고 올해 4월 공식 출범한 난닝ㆍ중관춘 혁신시범기지에는 45개의 대기업 연구소와 66개의 벤처기업이 입주해 있다.주로 인공지능, 정보통신(IT) 기술, 바이오ㆍ제약, 과학기술 서비스 등과 관련된 기업들이다. 왕하이윈(王海雲) 난닝시 신문판공실 주임은 "난닝시는 빈곤인구가 많은 광시성의 성도로 그동안 주목받지 못했지만 최근에는 '난닝시를 오가는 지하철과 버스 등은 난닝에서 제조해 공급한다'는 원칙과 목표를 세울 정도로 '기술'에 대한 집착이 강해졌다"며 "일대일로 프로젝트에 따라 난닝시의 첨단기술 제조능력을 동남아시아 지역으로 수출하는 방안도 추진 중"이라고 전했다.중국 정부는 '일대일로'프로젝트에 아세안 국가들의 참여를 적극 촉구하고 있다. 이에따라 아세안 국가들과의 교류 강화도 적극적으로 지원하고 있다. 광시성 바이써시에 위치한 '바이써간부학원'은 당 간부들의 교육을 전담하고 있는 정부 기관이다.1년 전부터 운영을 시작한 이곳은 광시성이 아세안의 교두보라는 지리적 특성상 아세안 국가 공무원과 중국 당 간부들이 함께 의견을 나누고 교류할 수 있는 대표적인 만남의 장소가 됐다. 당간부학원 관계자는 "주로 이곳을 이용하는 사람들은 당 간부들이지만, 아세안 각국 관계자들이 초청돼 이곳에 머무르며 중국에 대해 배우고 현장을 답사하는 일이 잦아지고 있다"며 "그 과정에서 양국간 교류가 할발해지고 각 분야 협력으로 이어질 수 있는 장점이 있다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.