김수영 양천구청장 취임식 취소...“태풍대비 총력”

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 양천문화회관 대극장에서 2일 개최 예정이던 민선 7기이 같은 결정은 북상중인 제7호 태풍 '쁘라삐룬'에 대비해 각종 시설물을 살피고김 구청장은 “태풍으로부터 주민의 안전과 재산을 지키는 것이 무엇보다 중요하다”며 지역내 침수우려지역을 일일일 살피고 공사장, 노후 시설물에 대한 안전점검을 철저히 해'사람중심, YES 양천 NEXT 30'을 민선 7기 구정운영 방향으로 정한 김수영 구청장은

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.