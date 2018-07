GIST, 과학기술원의 역할과 책임(R&R) 재정립

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] GIST(지스트, 총장 문승현)는 과학기술정보통신부(장관 유영민, 이하 ‘과기정통부’) 및 과기정통부 산하 과학기술 특성화 교육기관인 한국과학기술원(KAIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST), 과학기술연합대학원대학교(UST)와 함께 지난 6월 29일 오후 16시 30분, 정부과천청사에서 4차 산업혁명 견인과 공공성 확보를 위한 고등교육기관의 역할과 책임(Role and Responsibility, 이하 R&R) 재정립 방안을 발표하고, 이를 이행하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.GIST 등 과학기술원은 산업화와 경제성장을 위해 고급 과학기술인력 양성을 목표로 설립된 이후, 차별화된 교육시스템을 도입하고 우수인력을 다수 배출해 이공계 교육기관의 성공적 모델로 정착했다.하지만 정부의 재정지원을 받는 고등교육기관으로서 4차 산업혁명 도래, 학령인구 감소 등 급격히 변하는 정책 환경에 따라 변화와 혁신을 지속할 필요가 있다는 국민의 요구가 계속 있어왔다.이에 따라 공공기관이 자율적으로 기관의 존재 이유를 고민하고, 그 결과를 기반으로 국민의 눈높이에 맞게 변화와 혁신을 선도하는 기관으로 거듭나기 위해 R&R 재정립을 추진하게 됐다.이번 R&R 재정립 방안은 ‘I-KOREA4.0’의 확산과 공공성을 강화해 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 변화하기 위해 과학기술원과 UST가 스스로 마련했다.그동안 각 기관은 내부 구성원, 외부 정책고객 등으로 R&R 재정립 팀을 자율적으로 구성해, 치열한 내부 토론 등을 거쳐서 각 기관의 핵심 미션을 설정하고 핵심적인 6가지 사항을 재정립 방안에 반영했다.특히, 이번 과학기술원의 R&R 재정립은 인재양성, 연구, 산학협력과 관련한 국가적, 지역별 수요를 분석하여 각 기관의 고유 역할을 재편하고 국가 혁신성장과 지역 균형발전에 초점을 맞췄다는 점에서 의미가 있다.아울러, 4개 과학기술원은 교육·연구성과·창업인프라 등 보유 자원을 일반 국민에게 개방해 대학의 사회적 가치 실현에 앞장서기로 합의했다.도서관 통합포털 서비스(Starlibrary), 온라인 공개강좌 서비스(Star-mooc) 무료개방, 산업체 대상 인공지능 교육, 창업 지원 원스톱 플랫폼 개방, 지역 강소기업 연구지원 등을 국민에게 제공해 사회적 역할을 강화해 나갈 예정이다.각 기관들은 권위적인 조직문화 등을 개선하고, 서비스 마인드 강화, 의전 간소화, 스마트 업무환경 구축, 성희롱·비리·갑질 근절 등을 위한 다양한 대책들도 제시했다.동시에, 교직원 등 구성원의 경영참여를 확대하여 경영 혁신을 추진하고, 연구실 문화도 개선하여 석박사 학생연구원, 여성과학기술인, 박사후 연구원 등의 권익보호 강화에 앞장 설 예정이다.이날 발표된 기관별 R&R 재정립 방안은 각 기관의 경영계획서, 중장기 발전방안 등에 반영해 활용할 계획이다.과기정통부 유영민 장관은 참석자들에게 “R&R 재정립은 공공기관 스스로 변화하기 위한 의지의 출발점”이라고 강조하며 “과학기술원이 공공성을 강화해 4차 산업혁명을 위한 인재배출의 요람이 될 수 있도록 함께 노력하자”고 당부했다.GIST 문승현 총장은 “올해로 기관 설립 25주년을 맞은 GIST는 그동안 쌓아온 세계적 수준의 교육·연구역량을 기반으로, 4차 산업혁명 시대에 지역 혁신성장을 선도하고, 국민과 함께 소통·융합하는 과학기술원으로 재도약하고자 한다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.