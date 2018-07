카바니, 경기 도중 부상…“현재 이 고통, 아무것도 아닌 것으로 판단되길”

[아시아경제 김성현 기자] 포르투갈과의 월드컵 16강전에서 멀티 골을 기록하며 우루과이의 8강 진출을 견인한 에딘손 카바니(파리 생제르맹)가 경기도중 햄스트링으로 의심되는 부상을 당했다. 경기 후 우루과이 감독은 아직까지 카바니가 당한 부상의 심각성을 알 수 없다고 언급했고, 카바니는 프랑스와의 8강전에 출전하고 싶은 마음을 드러냈다.1일 오전 3시(한국시각) 러시아 피시트 스타디움에서 열린 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 16강 우루과이 대 포르투갈의 경기에서 카바니는 전반 7분께 루이스 수아레스(바르셀로나)와 합작으로 선제 골을 기록했다.이어 후반 62분께 로드리고 벤탄쿠르(유벤투스)의 어시스트를 받아 결승 골을 기록하며 승리를 견인했다. 카바니는 이날 경기에서 두 골을 기록해 FIFA가 선정한 ‘Man Of the Match’에 선정됐다.한편 카바니는 이날 경기에서 후반 29분께 햄스트링으로 의심되는 부상을 당했다. 이후 카바니는 포르투갈 공격수 크리스티아누 호날두(레알 마드리드)의 부축을 받으며 그라운드를 빠져나갔다.경기 후 오스카르 타바레스 우루과이 대표팀 감독은 영국 BBC를 통해 “우리에게 회복할 시간이 많지 않다”며 “지금 당장은 카바니의 부상 정도가 얼마나 심각한지 알 수 없다. 그저 걱정될 뿐이다”고 전했다.또한 카바니 역시 “현재 이 고통이 아무것도 아닌 것으로 판단되길 바란다”며 “경기 도중 한순간에 고통을 느꼈고, 회복할 수 없었다”며 자신이 당한 부상에 대해 입을 열었다.이어 “나는 팀 동료들과 함께 경기장에 나가 모든 전력을 발휘할 수 있기를 바란다”며 오는 6일 펼쳐질 프랑스와의 월드컵 8강 경기에 출전하고 싶은 마음을 드러냈다.

