삼성 '갤럭시S10' 풀스크린 탑재할까

[아시아경제 임온유 기자] 삼성전자가 '갤럭시S 10주년작'을 완전한 풀스크린 스마트폰으로 출시한다면 갤럭시S9의 부진을 만회하고 중국 제조사를 따돌릴 수 있다는 전망이 나왔다.1일 KT경제경영연구소 디지에코가 발간한 보고서에 따르면 삼성전자는 내년 상반기 전략 스마트폰 '갤럭시S10'에 풀스크린 디자인을 채택할 가능성이 높다. 근거는 유명 팁스터(tipster·유출자) 아이스유니버스가 공개한 갤럭시S10 컨셉 이미지다. 보고서는 "삼성전자가 갤럭시S10을 완전 풀스크린으로 제작해 출시한다면 갤럭시 라인 출시 10주년을 기념하면서 럭셔리 단말 제조사로서의 이미지를 강화할 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.이미지 속 갤럭시S10은 갤럭시S9과 유사하면서도 상·하단 특히 상단 배젤 대부분을 없앤 형태다. 상단 부분 프레임에 이격이 있는 것으로 보아 삼성전자도 최근 오포의 '파인드X'처럼 슬라이드형 전면 카메라를 탑재할 가능성도 제기된다. 화면을 올리면 카메라가 등장하는 식이다.보고서는 완전 풀스크린 디자인을 위해 삼성전자가 갤럭시S10에 디스플레이에서 소리가 나는 SoD(Sound on Display)를 적용할 것이라는 전망도 내놨다. SoD는 디스플레이에 진동장치를 탑재해, 패널 진동을 통해 소리를 들을 수 있는 기술이다. SoD 기술을 적용하면 현재 스마트폰 화면 위에 위치한 음성통화용 리시버를 완전히 제거할 수 있다.보고서는 삼성전자가 갤럭시S10을 완전 풀스크린폰으로 출시한다면 중국 제조사를 따돌리고 갤럭시S9의 예상 밖 부진을 만회할 수 있을 것으로 내다봤다. 현재 갤럭시S9은 전작과의 차별점 미미, 프리미엄폰 시장 성장 둔화 등을 이유로 실망스러운 판매량을 기록 중이다. 증권업계도 2분기 예상 판매량을 1500만대에서 800만대로 낮췄다.다만 현재 삼성전자와 중국 제조사의 기술 격차가 크지 않아 갤럭시S10이 완전 풀스크린폰으로 출시된다 해도 6개월 내 중국 제조사들이 유사 단말을 출시할 가능성도 제기됐다.한편 보고서는 삼성전자가 축소되는 스마트폰 시장에 대비해 음악 스트리밍 서비스, OTT 동영상 서비스, 스마트 헬스케어 서비스를 강화해야 한다고 주장했다. 아울러 "인공지능(AI)이 미래 단말의 경쟁력을 좌우할 가능성이 높다"며 AI 역량 강화를 주문했다.

