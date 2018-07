최신원 SK네트웍스 회장, 유엔·APAIB 선정 글로벌 경영대상

APAIB와 UN이 '국제경영을 통한 세계평화'라는 주제로 올해 처음 기획한 이번 학회는 일본 와세대 대학에서 열렸으며 글로벌 정치, 경제, 사회문제 전반에 대한 다양하고 활발한 토론이 이어졌다. 아울러 APAIB와 유엔아카데믹임팩트(UNAI: UN Academic Impact)는 글로벌 경영을 통해 지구촌 번영에 기여한 인물로 최신원 회장을 선정해 글로벌비즈니스 리더상을 수여했다.이 상은 글로벌화에 선도적인 기업을 발굴해 시상하고 글로벌경영모델로 삼기 위해 만들어졌으며 최신원 회장이 첫 번째 수상자의 영광을 안았다.최신원 회장은 글로벌 경영활동은 물론 세계공동모금회(United Way Worldwide) 리더십 위원으로 난민구호 등 범 지구촌 문제해결에 앞장서 왔고, 유엔글로벌콤팩트(UNGC: UN Global Compact) 코리아의 일원으로 활발한 민간 외교활동을 펼쳐온 점 등을 인정받아 수상자로 선정됐다.APAIB와 UNAI는 앞으로도 2년마다 공동 학회를 열고, 글로벌 경영을 통해 지구촌 번영에 기여한 인물을 지속적으로 발굴해 나갈 예정이다.

