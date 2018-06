전영현 삼성SDI 사장 "실패 용인하는 혁신 기업 만들자"

[아시아경제 원다라 기자] 전영현대표(사장)이 창립 48주년을 맞아 '실패를 용인하는 문화를 바탕으로 한 혁신적인 조직문화',기업의 사회적 책임을 강조했다."혁신적인 조직문화를 바탕으로 강한 실행력을 갖추자"며 "자율과 창의를 키우고, 실패를 용인하는 문화를 만들어 나가자"고 강조했다.그러면서 "시장이 급성장하며 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 차별화된 기술력을 확보한 기업만이 살아 남을 수 있다"며 "더 차별화된 기술력, 더 역량있는 인재 육성, 더 혁신적인 조직문화를 구축해야 한다"고 강조했다.또 "지속가능한 성장은 다양한 이해 관계자들의 신뢰를 얻고 함께 만족하는 생태계 속에서만 존재한다"며 "사회를 향한 소통의 창을 넓히고 조화로운 성장을 추구해 가자"고 당부했다.한편 삼성SDI는 창립 기념일을 맞아경기도 용인시 아동보육시설 '성심원'에 IT 교육센터를 개원했다.

개원기금은 전 대표가 지난해 12월 기부한 제27회 해동기술상 상금 전액, 임직원 성금, 매칭 그랜트 방식으로 마련됐다. 전 사장은 수상금 전액을 후진양성을 위해 기부 의사를 밝혔으며, 그 중 일부를 이번 성심원 IT 교육센터 기증에 쾌척했다.

이날 삼성SDI의 기부금으로 문을 연 IT 교육센터 '드림아카데미'는