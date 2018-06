한국의 산사 7곳 세계유산 등재(2보)

[아시아경제 이종길 기자]우리 불교문화를 계승하고 지킨 종합승원을 묶은 '산사(山寺), 한국의 산지승원(Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea)' 일곱 곳이 모두 유네스코 세계유산이 됐다. 영축산 통도사(경남 양산), 봉황산 부석사(경북 영주), 천등산 봉정사(경북 안동), 속리산 법주사(충북 보은), 태화산 마곡사(충남 공주), 조계산 선암사(전남 순천), 두륜산 대흥사(전남 해남) 등이다.유네스코 세계유산의 등재를 검토하는 세계유산위원회는 30일 바레인의 수도 마나마에서 열린 제42차 회의에서 한국이 신청한 산사 일곱 곳을 세계유산 가운데 문화유산(Cultural Heritage)으로 결정했다. 이로써 한국은 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전, 종묘를 한꺼번에 등재한 이래 세계유산 열세 곳을 보유한 나라가 됐다. 앞서 등재된 세계유산은 창덕궁, 수원 화성(이상 1997년), 경주역사유적지구, 고창·화순·강화 고인돌 유적(이상 2000년), 제주 화산섬과 용암동굴(2007년), 조선왕릉(2009년), 한국의 역사마을: 하회와 양동(2010년), 남한산성(2014년), 백제역사유적지구(2015년) 등이다. 북한에 있는 고구려 고분군(2004년), 개성역사유적지구(2013년)와 중국 동북지방 일대의 고구려 유적(2004년)을 합치면 한민족 관련 세계유산은 열여섯 건이다. 이 가운데 제주 화산섬과 용암동굴(이상 자연유산)을 제외한 열네 건은 모두 문화유산이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.