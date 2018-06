SK증권 "한국 증시, 저평가 아니다"

[아시아경제 박나영 기자]1일 하인환 SK증권 연구원은 "주로 PER(주가수익비율)과 PBR(주가/주당 순자산가치) 관점에서 한국 증시 밸류에이션을 평가하는데, PSR(주가매출비율)이 밸류에이션 지표로서 주가에 대한 설명력이 높으며 PSR 관점에서 증시는 저평가된 상태가 아니다"고 분석했다.그는 "2010년 이후 PER과 PBR은 각각 역사적 평균을 하회해 저평가돼 있다는 분석이 설득력을 갖는다"며 "그러나 PSR을 보면 역사적 평균을 상회한다. 최근 주가 급락으로 PSR이 하락함에 따라 비싸다고 말하기는 애매하지만, 저평가 상태는 아니다"고 했다.PSR과 PER 계산 시 분자는 시가총액으로 동일한데, 분모에서 매출액과 순이익이라는 차이가 있다. 하 연구원은 "매출액을 기준으로 판단하는 PSR을 보면 PER의 영업 외 수익·손실이 반영되기 때문에 일시적 왜곡 현상이 나타날 수는 있지만, 매출액을 기준으로 하기 때문에 영업 이외 부분이 고려되지 않는다는 장점이 있다"고 설명했다.그는 "PSR과 PER이 괴리를 보일 때 PSR이 보다 신뢰할 수 있는 지표다. 따라서 코스피 기업들이 저평가 상태라고 단정짓기 힘들다"고 했다.

