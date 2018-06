“디램(DRAM) 강세 하반기에도 지속… 반도체 모멘텀 여전”

[아시아경제 구은모 수습기자]디램 평균판매가격(ASP)은 올해 2분기에도 3% 상승한 것으로 추정되며 이러한 상승 흐름은 하반기에도 이어질 것으로 전망했다. 권성률 DB금융투자 연구원은 “3분기 디램 ASP 상승은 서버 디램과 모바일 디램에서 나올 것인데 서버 디램은 인텔, AMD의 신규 플랫폼 침투율이 확대되면서 메모리 채용량(Contents per Box) 상승을 유발하면서 고밀도 고전송 서버모듈 수요를 증가시킬 것”으로 봤다.이어 “서버 디램은 20나노가 메인스트림인데 삼성전자 정도가 서버 디램 생산에서 18나노 공정을 도입해서 생산하며 다른 업체들의 미세 공정 전환은 더디다”고 했다. 또 모바일 디램에서 ‘고용량 저전력 DDR4(LPDDR4)’ 채택률이 증가하면서 ASP 상승에 기여할 것으로 예상했다. 권 연구원은 “신규 플래그십 스마트폰에서 6GB~8GB 제품이 나오면서 LPDDR4 제품과 임베디드 멀티칩패키지(eMCP) LPDDR4 제품 공급을 더 타이트하게 할 것”이라며 “이를 감안하면 디램 ASP는 하반기에도 분기당 로우싱글 상승세가 이어지며의 디램 영업이익률은 상승세가 지속될 것”이라고 진단했다.낸드는 가격 하락이 지속되나, 하반기에는 하락률이 둔화할 것으로 봤다. 권 연구원은 “낸드 ASP는 올해 2분기에 10% 가량 하락하면서 2016년 1분기 이후 가장 높은 하락률을 보였다”며 “업체들의 3D 낸드 수율 증가와 생산량 확대로 공급 부족이 해소되면서 나타나는 현상”이라고 설명했다.이어 “하반기 낸드 시장도 이 연장선에 있을 전망인데 3D 낸드의 주력인 64단/72단 제품 생산량과 수율이 개선되면서 가격 하락이 지속될 것”으로 내다봤다. 다만 하반기에 신규 플래그십 스마트폰이 출시되면서 수요도 반등해 3분기 ASP 하락률은 2분기 대비 둔화될 것으로 전망했다. 또 “4분기는 96단 3D 낸드 제품 생산이 일부 시작될 것”이라며 “하반기 낸드 생산업체들의 수익성은 떨어지는 가격을 비트 그로스(bit growth, 메모리 용량을 1비트 단위로 환산한 메모리 반도체의 생산량 증가율)로 얼마나 방어하냐에 달려있는데 현재로써는 분기당 더블 디짓 bit growth가 기대된다”고 했다.반도체의 모멘텀은 여전히 살아 있다고 평가했다. 권 연구원은 “디램에서 ASP와 수익성 개선 여지가 여전히 남아 있고, 낸드 ASP 하락률도 하반기에는 완화될 수 있어 메모리반도체 모멘텀은 살아 있다고 본다”며 “최근 조정의 빌미를 제공했던 삼성전자의 2분기 실적이 발표되고 나면 실적 불확실성이 제거되면서 반등의 계기가 나올 것으로 기대된다”고 했다.

