'라벨갈이' 의류 10억원어치 적발…"상습위반자 명단 공표 추진"

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 올해 상반기 '라벨갈이' 근절 단속을 실시해 의류 1만3582점을 적발했고 8명이 입건됐다고 1일 밝혔다.중기부와 한국의류산업협회 등으로 구성된 라벨갈이 근절 민관협의회는 지난달 29일 3차 회의를 열고 원산지 표시 위반 단속실적을 점검했다. 이번에 적발된 의류 1만3582점을 금액으로 환산하면 약 10억원에 달한다.라벨갈이는 해외 생산의류를 저가에 들여와 외국 원산지 표기(예: MADE IN CHINA 라벨을 제거하고 한국산 'MADE IN KOREA' 라벨로 둔갑시키는 행위다. 주로 가게 출입문을 닫고 소량단위로 심야시간대에 단골위주로 음성적으로 이루어지고 있다.상반기에 적발된 라벨갈이 유형은 봉제업체가 동대문 등 의류도매상가의 주문을 받아 수입의류를 국산으로 라벨을 바꿔치기 하거나, 기존 원산지 품질표시 영어라벨(베트남) 위에 국내에서 만든 원산지 품질표시 한글라벨(불가리아)을 덧붙여서 판매하다 적발된 경우다.라벨갈이는 대외무역법 등을 위반하는 중대 범죄행위다. 최대 5년 이하의 징역 또는 최대 1억원 이하의 벌금으로 형사처벌 된다. 신고자에게는 최고 3000만원의 포상금이 지급된다.라벨갈이 근절 민관협의회는 중기부, 산업통상자원부, 관세청, 서울특별시, 서울시 민생사법경찰단, 서울시 중구, 서울시 종로구, 소상공인시장진흥공단, 원산지 라벨갈이 근절 추진위, 한국의류업종살리기공동본부, 한국의류산업협회 등으로 구성됐다.중기부는 산업부, 관세청, 서울시 등 관련 부처 합동으로 상습 위반자의 명단을 공표하고 원산지 확인을 강화하는 방안을 마련할 계획이다.김민형 중기부 소상공인혁신과장은 "라벨갈이는 국내 제조업의 기반을 붕괴시키고 청년들과 소상공인들의 일자리를 빼앗는 범죄행위임을 민관협의회를 통해 국민들에게 적극적으로 홍보할 계획"이라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.