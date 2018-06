‘정글’ 남보라, 아찔한 사고에 눈물 “온몸이 빨려 들어가는 느낌”

지난 29일 방송된 SBS 예능프로그램 '정글의 법칙 in 멕시코'에서는 남보라가 이승훈, 셰프 최현석 등과 함께 과일을 구하러 나섰다.과일을 구한 후 생존지로 돌아가는 길에 남보라는 “아악! 아파!”라고 비명을 질렀다. 남보라의 한쪽 발이 깊은 웅덩이에 빠져버렸고, 남보라는 당황스러운 마음에 눈물을 터트렸다.이에 최현석과 이승훈은 “걸을 수 있느냐”, “업어주겠다”라고 위로했고, 남보라는 “괜찮다. 걸어갈 수 있다”고 말했다.이후 남보라는 제작진과의 인터뷰를 통해 “너무 놀랐다. 무서웠다. 깊은 웅덩이가 있었는데 발 한 쪽이 빠졌다. 너무 깊어서 허벅지까지 들어갔다”면서 “한 쪽 발만 빠졌지만, 내가 느끼는 체감 공포는 온몸이 빨려 들어가는 느낌이었다”라고 당시 아찔했던 상황을 설명했다.

