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B1A4 Áø¿µ¡¤¹Ù·Î °è¾à Á¾·á, »êµé¡¤½Å¿ì¡¤°øÂù Àç°è¾à¡¦ÆÒµé ¡°¸â¹ö ¼±ÅÃ Á¸Áß¡±

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.30 14:17 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.30 14:17

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Áö³­ 4¿ù23ÀÏ ºñ¿ø¿¡ÀÌÆ÷´Â Àü¼Ó °è¾àÀÌ ¸¸·áµÆÀ¸³ª Àç°è¾à ³íÀÇ¸¦ À§ÇØ 2°³¿ù °è¾à ±â°£À» ¿¬ÀåÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÑ ¹æ¼Û °ü°èÀÚ´Â ¿¬ÇÕ´º½º¸¦ ÅëÇØ ¡°¼Ò¼Ó»çµµ ¸â¹ö °¢ÀÚÀÇ ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ ÀÇ°ßÀ» Á¸ÁßÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù. ¶°³ª´Â µÎ ¸â¹ö´Â ÀÌ¹Ì ¿©·¯ ±âÈ¹»çÀÇ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾Ò°í ¹è¿ì ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®»çµéÀÌ Á¢ÃËÇß´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ °è¼Ó Èê·¯³ª¿Ô´Ù¡±°í º¸µµÇß´Ù.
Áö³­ 2011³â µ¥ºßÇÑ ºñ¿ø¿¡ÀÌÆ÷´Â ¡®ÀÌ°Ô ¹«½¼ ÀÏÀÌ¾ß¡¯, ¡®¼Ö·Î µ¥ÀÌ¡¯, ¡®·Ð¸®¡¯, ¡®ÀßÀÚ¿ä ±Â³ªÀÕ¡¯ µîÀÇ È÷Æ®°îÀ» ³Â´Ù. Æ¯È÷ ¸®´õ Áø¿µÀº ¾Ù¹ü ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ¸Ã¾Æ ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾ÒÀ¸¸ç KBS 2TV ¡®±¸¸£¹Ì ±×¸° ´Þºû¡¯, MBC ¡®¸Çµµ·Õ ¶ÇŒf¡¯ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¿¬±â·Âµµ Áõ¸íÇß´Ù.

·¡ÆÛ ¹Ù·Î ¿ª½Ã Áö³­ 2013³â tvN ¡®ÀÀ´äÇÏ¶ó 1994¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç µå¶ó¸¶ ¡®½ÅÀÇ ¼±¹°-14ÀÏ¡¯, ¡®¾Þ±×¸® ¸¾¡¯, ¡®¸ÇÈ¦-ÀÌ»óÇÑ ³ª¶óÀÇ ÇÊ¡¯¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÇÑÆí ÆÒµéÀº ºñ¿ø¿¡ÀÌÆ÷ ¸â¹öµéÀÇ ¼±ÅÃ¿¡ ¡°³ÊÈñÀÇ ¼±ÅÃ Á¸ÁßÇØ¡±, ¡°´Ã ÆÒµéÇÑÅ× ÁÁÀº ¸ð½À¸¸ º¸¿©ÁÖ´ø ¸â¹öµé¡±, ¡°ÇÔ²² ÇÒ°Ô Ç×»ó¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr

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