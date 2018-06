게임업계 확률형 아이템 확률 공개 확대…민관 "공개 무의미"

[아시아경제 조한울 수습기자]한국게임산업협회는 7월부터 확률형 아이템 자율규제안 확대 강화안을 시행한다고 29일 밝혔다. 확률형 아이템의 결과물에 대한 개별 확률을 공개하고 자율규제 대상을 모든 등급의 게임으로 전면 확대하는 게 이번 강화안의 요지다. 또한 결과물이 나오는 확률을 '게임 내 구매화면 등'에 안내하도록 했다. 이와 함께 자율규제 미준수 게임에 대해 공지하기로 했다.지난해 7월 시행된 1차 강화안에서는 등급별 획득확률만 공개하게 하고, '게임 내 등'에 확률을 공지하도록 해 게임 내 상점에 확률을 공개하는 경우도 드물었다. 지난 2월 기준 게임산업협회가 자율규제를 준수했다고 발표한 온라인게임 43개 게임 중 게임 내에 확률을 공개한 게임은 엔씨소프트의 러브비트, 조이시티의 프리스타일풋볼z 등 3개에 불과했다.이날 장정숙 의원실이 주최한 '게임의 사행성 문제로부터 이용자 보호를 위한 국회 포럼'에서는 확률을 공개하는 것만으론 부족하다는 지적이 나왔다. 이날 토론회에서는 게임물관리위원회와 문화체육관광부, 전문가, 시민단체에서 참여해 의견을 나눴다.홍성관 한국IT직업전문학교 교수는 "7월부터 자율규제를 강화한다고 하지만 슬롯머신에서 잭팟이 뜰 확률보다 낮은 확률(0.0001%)의 아이템을 파는 게임들도 아이템 획득 확률을 공개하고 있다"며 "이런 비현실적 확률을 단지 공개한다고 도박성 논란이 절대 줄어들지 않는다"고 했다. 홍 교수는 "이용자·학부모·개발자·게임회사·관련 부처가 공동으로 해결해야 한다"고 말했다.리그오브레전드와 포트나이트 등 외산 게임들은 캐릭터를 꾸밀 수 있는 아이템을 판매하며 구입한 아이템이 게임 결과에 영향을 미치진 않는다. 부분유료화 게임이라는 점은 동일하지만 국내 모바일·온라인 게임들은 확률형 아이템이 주 수익원이다.여명숙 게임물관리위원장은 "게임에서 이기기 위해 아이템을 구매해야 하는 페이투윈(Pay To Win) 방식이 본질"이라며 "캐릭터나 아이템의 성능을 향상시켜주는 유료아이템을 금지하거나 아이템거래 실명제를 도입하고, 그 외의 분야는 정부에서 규제하지 말아야 한다. 캐릭터의 성능에 영향을 미치지 않는 아이템은 확률을 공개하도록 할 이유도 없다"고 주장했다.김규직 문체부 게임콘텐츠산업과장은 " 시장경제에서는 경쟁이 치유수단이지만 자율규제로 안 되면 정부 규제로 갈 수밖에 없다"며 "지금 게임업계가 신뢰를 얻고 있다고 보긴 어렵고 업계는 어떤 부분에서 사행성 논란이 있는지 고민해야 한다고 생각한다"고 말했다.

