관광학회, 내달 4일부터 서울국제학술대회

한국관광학회는 다음 달 4일부터 사흘간 한양대학교 서울캠퍼스에서 제84차 서울국제학술대회를 연다. 이번 학술대회는 국내외 관광분야 교수와 연구원 등 전문가를 비롯해 학생, 공무원 등이 참여한다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 최대열 기자]국내부문은 '제4차산업혁명시대에 대응한 관광학의 새로운 시각'이라는 주제로, 국제부문은 'Hospitality, Tourism, and Leisure in Asia: Policies, Industries, and Education'이라는 주제로 열린다. 관광분야 국내외 연구논문 발표와 30개 팀이 참여한 대학생 아이디어 공모전을 비롯해 인바운드 관광ㆍ관광빅데이터ㆍ관광품질인증 등 관광업과 관련한 주요 분야별 특별세션이 마련돼 전문가 토론 등이 열릴 예정이다. 최근 한반도 상황에 맞춰 '북한관광 변화에 따른 남북관광의 미래'라는 주제로 전망하는 시간도 있다.이번 학술대회는 누구나 참여할 수 있다. 인터넷으로 사전에 신청하거나 당일 현장등록하면 된다. 김남조 한국관광학회 회장은 "이번 학술대회는 새로운 변화 속에서 대한민국 관광이 나아갈 방향을 제기하는 좋은 기회가 될 것"이며 "다양한 의견을 통해 우리나라의 관광정책과 관광산업이 새롭게 도약하는 데 밑그림이 되길 기대한다"고 전했다.