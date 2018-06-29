[Ä«µå´º½º]Àå¸¶Ã¶, ´ç½ÅÀÇ Â÷´Â ¾È³çÇÏ½Ê´Ï±î?

Àå¸¶Ã¶ 'Â÷·® °ü¸®' ²ÜÆÁ
Àü±¹ÀûÀ¸·Î Àå¸¶°¡ ½ÃÀÛµÈ ¿äÁò, ¸¹Àº ºñ°¡ ³»¸®´Â ¸¸Å Â÷·®¿¡ °ü·ÃµÈ »ç°Ç »ç°í°¡ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã±âÀÔ´Ï´Ù.
¾ÆÁ÷ ÇÒºÎµµ ¾È ³¡³ ¼ÒÁßÇÑ ³» Â÷, Àå¸¶Ã¶ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÁö ¾ÊÀ¸·Á¸é Ã¶ÀúÇÑ Á¡°Ë°ú °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥¿ä. ±×·¡¼ ÁØºñÇß½À´Ï´Ù.
¡®Àå¸¶°¡ µÎ·ÆÁö ¾ÊÀº ²Ä²ÄÇÑ Â÷·® Á¡°Ë ¹× °ü¸® ¹æ¹ý!¡¯
[Å¸ÀÌ¾î ¸¶¸ð ¹× °ø±â¾Ð È®ÀÎÇÏ±â]
Àå¸¶Ã¶¿¡´Â ºø¹°·Î ÀÎÇØ ¹Ì²ô·¯¿î µµ·Î¿¡ Å¸ÀÌ¾î¿Í ³ë¸é »çÀÌ¿¡ ¼ö¸·ÀÌ Çü¼ºµÇ´Âµ¥¿ä. ÀÌ·± ¼ö¸·Çö»óÀº Å¸ÀÌ¾î°¡ ³ë¸é¿¡ ´ëÇÑ Á¢Áö·ÂÀ» »ó½ÇÇÏ°ÔÇÏ°í Â÷·® Á¦µ¿À» ¾î·Æ°Ô ¸¸µé¾î À§ÇèÇÕ´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î Å¸ÀÌ¾îÀÇ ¸¶¸ðÁ¤µµ¿Í °ø±â¾ÐÀ» Ã¼Å©ÇØ ÀÚµ¿Â÷ÀÇ Á¦µ¿·ÂÀ» Çâ»ó½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÑµ¥¿ä. Æò¼Òº¸´Ù Å¸ÀÌ¾îÀÇ °ø±â¾ÐÀ» 10%Á¤µµ ³ô°Ô ¼³Á¤ÇÏ°í Å¸ÀÌ¾îÀÇ È¨ ±íÀÌ°¡ Á¶±Ý¸¸ ³·¾ÆÁ®µµ ¹Ù·Î Å¸ÀÌ¾î¸¦ ±³Ã¼ÇØÁÖ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
[¿ÍÀÌÆÛ¿Í ¼¼Á¤¾× »ìÆìº¸±â]
Àå¸¶Ã¶¿¡ ºñ¸¦ ´Û¾Æ³»ÁÖ´Â ¿ÍÀÌÆÛ°¡ ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é ¼±¸íÇÑ ½Ã¾ßÈ®º¸°¡ ¾î·Á¿ö »ç°í·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼ ¿ÍÀÌÆÛÀÇ ¸¶¸ð »óÅÂ¿Í ¼¼Á¤¾×ÀÇ ¾çÀ» Á¡°ËÇÏ°í Â÷·®ÀÇ À¯¸®Ã¢¿¡ ¹Ì¸® ¹æ¼ö °ü¸®¸¦ ÇÏ¿© ºø¹æ¿ïÀÌ Â÷ À¯¸®¿¡ ¸ÎÈ÷Áö ¾Ê°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. ¸¸ÀÏ ¿ÍÀÌÆÛ·Î ´Û¾Æµµ À¯¸®¿¡ ¾ó·èÀÌ °è¼Ó ³²¾ÆÀÖ´Ù¸é À¯¸· Á¦°ÅÁ¦¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© À¯ºÐ±â¸¦ Á¦°ÅÇØÁÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
[ÀüÁ¶µî ÀÛµ¿ È®ÀÎÇÏ±â]
¼¼Â÷°Ô œP¾ÆÁö´Â ºñ·Î ÀÎÇØ ½Ã¾ßÈ®º¸°¡ ¾î·Á¿î Àå¸¶Ã¶¿¡´Â ÀüÁ¶µîÀÌ Â÷·®ÀÇ À§Ä¡¿Í Â÷·® °£ÀÇ °Å¸®¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â Áß¿äÇÑ ±â´ÉÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
µû¶ó¼ Àå¸¶Ã¶¿¡ ´ëºñÇÏ¿© ÀüÁ¶µîÀÇ ÀÛµ¿ ¿©ºÎ¸¦ ²À È®ÀÎ¤·ÇÏ°í ¸¸ÀÏ ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ» ½Ã ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ Á¤ºñ¼Ò¸¦ Ã£´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
ÈÄÅÓÁö±Ù ÇÑ Àå¸¶¿¡´Â Â÷·® ³» ¿¡¾îÄÁ ÀÛµ¿°ú °¢Á¾ Àü±âÀåÄ¡µéÀÇ »ç¿ëÀÌ ¸¹¾ÆÁ® ÀÚÁÖ ¹èÅÍ¸®ÀÇ »óÅÂ¸¦ Á¡°ËÇØÁÖ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
º¸Åë ÀÚµ¿Â÷ÀÇ º¸´ÖÀ» ¿¾î ¹èÅÍ¸® À¸éÀÇ ÀÎµðÄÉÀÌÅÍÀÇ »ö»óÀ¸·Î ¹èÅÍ¸® »óÅÂ¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥¿ä. ³ì»öÀº ¾çÈ£, °ËÁ¤»öÀº ÃæÀüÀÌ
ÇÊ¿äÇÑ »óÅÂ. Èò»öÀº ¿ÏÀü ¹æÀüµÈ »óÅÂ¸¦ ÀÇ¹ÌÇÕ´Ï´Ù. Æò¼Ò Àß »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â Â÷·®ÀÌ¶óµµ ½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó ¹èÅÍ¸®°¡ ¹æÀüµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Á¾Á¾ ¹èÅÍ¸®¸¦ »ìÆìº¸´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
[°øÁ¶ÀåÄ¡ Á¡°Ë ÈÄ Ã»¼ÒÇÏ±â]
°øÁ¶ÀåÄ¡´Â Â÷·® ³»ºÎÀÇ ½À±â¸¦ Á¶°ÉÇØÁÖ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Âµ¥¿ä. ÁÖ·Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¸¹Àº º½Ã¶¿¡¸¸ °ü¸®ÇÏ°í ¹æ±âÇÏ±â ½±»óÀÔ´Ï´Ù.
±×·¯³ª Àå¸¶Ã¶¿¡´Â Æò¼Òº¸´Ù ³·¾ÆÁø ±â¿Â ¶§¹®¿¡ È÷ÅÍ¸¦ »ç¿ëÇÏ°Å³ª Â÷·®ÀÇ À¯¸®Ã¢¿¡ ¼öÁõ±â°¡ »ý±â±âµµ ½¬¿öÁý´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î Æò¼Ò ÀØÁö ¾Ê°í °ø°íÀåÄ¡¸¦ ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î Á¡°Ë ¹Þ°í Ã»¼Ò¸¦ ÇØÁÖ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
[Àå¸¶Ã¶ ¾ÈÀü¿îÀü ¿ä·É]
ºê·¹ÀÌÅ© ¿©·¯ ¹ø ³ª´©¾î Àâ±â
¿ìÃµ ½Ã¿¡´Â ºê·¹ÀÌÅ©ÀÇ ÆÐµå¿Í ¶óÀÌ´×¿¡ ¼öºÐÀÌ ¸¹¾ÆÁ® Æò»ó½Ãº¸´Ù Á¦µ¿·ÂÀÌ ÇöÀúÈ÷ ¶³¾îÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨¼Ó ¹× Á¤Â÷ ½Ã ºê·¹ÀÌÅ©¸¦ ¿©·¯ ¹ø ³ª´©¾î Àâ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
[ÀüÁ¶µî ÄÑ°í ÁÖÇàÇÏ±â]
Àå¸¶Ã¶ Æø¿ì·Î ½Ã¾ß¸¦ È®º¸ÇÏ±â ¾î·Á¿ö ¹Ýµå½Ã ÀüÁ¶µîÀ» ÄÑ Â÷·® °£ÀÇ °Å¸®¿Í À§Ä¡¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¸ç ¿îÀüÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
[Æò¼Òº¸´Ù °¨¼Ó ¿îÀüÇÏ±â]
Àå¸¶Ã¶¿¡´Â Æò¼Òº¸´Ù µµ·Î°¡ ¹Ì²ô·´±â ¶§¹®¿¡ ¾Õ Â÷¿ÍÀÇ ¾ÈÀü°Å¸®¸¦ À¯ÁöÇÏ°í Æò¼Òº¸´Ù ¼Óµµ¸¦ ÁÙ¿©¼ ¿îÀüÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚµ¿Â÷ Á¡°Ë ¹× °ü¸®µµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ Àå¸¶Ã¶¿¡´Â ¾ÈÀü¿îÀü ¿ä·É¿¡ µû¶ó Æò¼Òº¸´Ù ´õ Á¶½ÉÈ÷ ¿îÀüÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
ÀÌÁø°æ ±âÀÚ leejeen@asiae.co.kr