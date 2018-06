쿠팡, 커뮤니케이션 총괄로 김영태 부사장 영입

[아시아경제 정동훈 기자] 이커머스 기업 쿠팡은 대내외 커뮤니케이션 강화를 위해 김영태 커뮤니케이션 총괄 부사장(VP)을 영입했다고 29일 밝혔다.김 부사장은 매일경제신문, 경인방송 등을 거친 언론인 출신이다. 하이트진로그룹 청취혁신담당 최고책임자, 한샘 커뮤니케이션 실장 등을 역임했다.김 부사장은 대내외 커뮤니케이션 업무 이외에도 기업문화, 혁신, 물류 등 다양한 분야를 관장했다. 벤처기업을 창업해 운영하기도 했다. 회사측은 "이같은 경험이 IT, 커머스, 물류 등 다양한 부문의 조직을 운영하고 있는 쿠팡의 소통과 변화관리에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.김 부사장은 서울대 경제학과를 졸업했고, 핀란드 알토대 경영대학원, KAIST 최고경영자과정 등에서 수학했다. 저서로 하이트맥주와 진로의 통합 ERP 구축작업과 두 회사의 융합 과정을 다룬 '소맥 황금비율을 찾다', '취하는 책', '신지식업그레이드51', 역서로 '캐즘마케팅' '벤처창사 A To Z' 등이 있다.

