28일 방송되는 tvN 'NEW 인생술집'에는 씬스틸러 배우 길해연, 신정근, 장소연과 깜짝 방문한 손님 윤박이 출연한다.미리 진행된 녹화에서 최근 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'에서 국민 밉상 엄마를 연기한 길해연은 "피해자 역할보다 가해자 역할이 더 편하다"면서 "피해자를 연기할 때는 (역할에 몰입해) 너무 힘들고 슬프다"고 설명했다.이어 그는 "(남편과 사별 후) 아들하고 어머니를 모시고 정신없이 살다 보니 누굴 만나고 사랑을 한다는 생각을 전혀 못하고 살았다"면서 "일이나 주변 동료들 말고 내가 애정을 가질 대상이 필요하겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.이같은 말을 들은 MC 신동엽이 "나이 차이는 상관없느냐, 저희 아버지가 혼자다"라고 말하자 길해연은 "저희 어머님도 혼자다"라고 대답해 웃음을 자아냈다.

