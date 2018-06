정규 6집 '뉴 실크 로드' 등 연주

피아니스트 막심 므라비차가 오는 10월 내한 공연을 펼친다. 28일

소니뮤직에 따르면 막심 므라비차가 오는 10월 6일 부산KBS홀, 10월 7일 서울 올림픽경기장 올림픽홀에서 '2018 막심 위드 히즈 밴드 인 코리아'(2018 MAKSIM with his Band in KOREA) 콘서트를 연다. 그

는 2004년 첫 내한 이후 2016년까지 모든 국내 공연을 매진시켰다. 이

번 공연은 지난 1일 발표한 정규 6집 '뉴 실크 로드'(New Silk Road)와 영화 음악 등으로 프로그램이 구성됐다.

