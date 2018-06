현대차투자證, '현대차증권'으로 새출발

[아시아경제 박나영 기자]현대차투자증권이 사명을 현대차증권으로 바꾼다.현대차증권은 지난 3월 열린 정기주주총회에서 사명 변경안이 통과됐으며 다음달 1일부터 현대차증권이라는 새 간판을 내걸게 됐다고 27일 밝혔다.국문사명 변경에 따라 영문사명 또한 기존 'HMC INVESTMENT SECURITIES CO., LTD' 에서 'HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD'로 변경된다.현대차투자증권 관계자는 "변경된 사명에는 '투자증권'이 상기시키는 특정 이미지에서 벗어나 리테일, IB 등 정통 증권사로써의 전문성을 강조하고자 하는 의지가 담겨있다"고 말했다. 지난해 현대차투자증권으로 변경된 이후 줄곧 혼용돼온 사명을 현대차증권으로 단순화시킴으로써 브랜드 인지도 상승에 한층 더 힘을 보태겠다는 설명이다.현대차투자증권은 사명변경 시기에 맞춰 본사 사옥(서울 영등포구 국제금융로2길 28)을 이전하는 작업도 완료했다.사옥이전은 이번이 두 번째다. 2008년 3월 여의도 동화빌딩에 본사를 두고 출범한 이후 이듬해 6월 여의도파이낸스타워로 본사를 이전하고 10여년 간 해당 건물을 사용해 왔다.현대차투자증권 관계자는 "창립 10주년과 사명변경 등 굵직한 사안들을 앞두고 새로운 전초기지 마련에 대해 오랫동안 고심해 왔다"며 "사명변경일과 계약만료일 등을 고려해 이전 일정을 조율했다"고 했다.이번 사옥이전에서는 임직원 업무환경 개선 및 휴식공간 마련, 출입보안 강화 등에 주안점을 뒀다. 사무실 내 불필요한 공간을 축소하는 대신 기존에 부족했던 회의공간을 늘렸다. 또 5층에 별도의 휴게공간을 만들고 직원들이 자유롭게 이용할 수 있는 안마의자와 커피머신, 무료음료 등을 배치했다. 건물 출입간에는 기존에 설치된 스피트게이트로인해 출입 보안이 한층 강화됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.