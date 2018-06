[특징주] 삼성엔지니어링, 해외플랜트 수주 소식…↑

[아시아경제 임철영 기자]이 해외플랜트 수주 소식에 상승세다.28일 오전 9시26분 현재 삼성엔지니어링은 전 거래일 대비 2.61% 오른 1만5700원에 거래되고 있다. 이 시간 메릴린치증권, HSBC증권이 매수 거래원 상위에 올라있다.삼성엔지니어링이 태국 시암 시멘트 그룹 자회사 Long Son Petrochemicals와 2건의 공사수주 계약을 체결했다고 공시했다. 계약은 3383억원 규모 플랜트(PACKAGE B HDPE PLANT)와 2770억원 규모 플랜트(PACKAGE C PP PLANT) 등이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.