KT, 듀얼 카메라 달린 40만원대 '갤럭시진' 출시

[아시아경제 임온유 기자] KT가 듀얼 카메라를 지원하는 40만원대 삼성전자 스마트폰 ‘갤럭시 진(Jean)’을 28일 단독 출시했다.이 제품은 프리미엄급 기능을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 KT 전용 스마트폰이다. 삼성전자의 플래그십 단말에 탑재된 듀얼 카메라를 후면 탑재해 아웃포커스 기능을 지원하며 전면 카메라는 24MP로 더욱 선명한 셀카를 즐길 수 있다.화면은 슈퍼 아몰레드 6인치 대화면에 18.5:9 비율의 인피니티 디스플레이가 적용해 몰입감을 준다. 또 매끄러운 풀 메탈 고급스러운 디자인과 편안한 그립감을 제공한다. 출고가는 44만원이다. 32GB 메모리에 블랙, 라벤더 2가지 컬러로 출시된다.KT샵 직영 온라인에서는 구매자 전원에게 고급 가죽 케이스 등 다양한 사은품을 제공한다. 신규 가입자는 상담원과 연결 없이 클릭 한 번으로 단말을 개통하는 ‘바로개통’ 서비스를 이용할 수 있다. (기기변경은 7월부터 서비스)KT샵에서는 KT샵 모바일 상품권, KT 멤버십 포인트, 문화상품권 등 다양한 수단으로 단말 할부 결제가 가능하다. 온라인 이벤트 페이지에서는 29일부터 갤럭시 진 기능 중 선호하는 기능을 투표하면 추첨으로 매일 100명에게 커피 모바일 쿠폰을 증정한다.KT는 갤럭시 Jean 출시를 기념해 기부·공익사업재단인 ‘아름다운가게’와 함께 7월28, 29일 서울 송파구 가든파이브 야외광장에서 청바지 기부 행사를 진행한다. 청바지, 청재킷 등 ‘진’ 소재의 의류를 기부하면 다양한 선물 교환권을 증정하고 기부금영수증을 발급해줄 예정이다.KT 가입자는 ‘데이터 ON 요금제’를 통해 더욱 합리적인 가격으로 갤럭시 진을 이용할 수 있다. ‘데이터ON 톡’(월 4만9000원, 기본3GB+1Mbps 속도제어)은 선택약정 25% 할인을 받아 월 최저 3만 원대에 톡, SNS를 무제한 즐길 수 있다. ‘데이터ON 비디오’(월 6만9000원, 기본100GB+5Mbps 속도제어)는 고화질 영상 감상에 최적화된 요금제로 KT 멤버십 VIP 혜택도 제공된다. ‘데이터ON 프리미엄’(월 8먼9000원, 완전 무제한)은 속도, 용량 제한이 없고 단말 보험(멤버십 포인트 차감), 미디어팩(음악 스트리밍 무제한, 최신 영화), 스마트 기기 1회선 요금(월 최대 1만1000원)까지 무료 제공된다.KT 디바이스본부 무선단말담당 손정엽 상무는 "KT에서만 만날 수 있는 갤럭시진은 프리미엄급 기능을 합리적인 가격에 담은 매력적인 제품이다. KT가 준비한 이벤트와 KT만 강점인 데이터ON 요금제, 제휴카드의 혜택을 함께 누릴 수 있길 바란다”고 말했다.

