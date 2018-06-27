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º£ÀÜÆ® ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼ÇÀÇ »ç¾÷À» ÃÑ°ýÇÏ´Â ±è´ë½Ä CCO(Chief Cryptocurrency Officer, ºø½æ Ã¢¾÷ÀÚ, Àü ´ëÇ¥ÀÌ»ç)´Â ¡°º£ÀÜÆ®°¡ ¼¼°èÀûÀÎ ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼ÒÀÎ ºñ¹Ú½º¿Í ÆÄÆ®³Ê°¡ µÈ °ÍÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø ÅõÀÚ À¯Ä¡´Â ¾ç»ç ¸ðµÎ°¡ °¢ÀÚÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼ ´ÙÀ½ ´Ü°è·Î µµ¾àÇÏ±â À§ÇÑ Àü·«Àû ÆÄÆ®³Ê½ÊÀÌ´Ù. º£ÀÜÆ®´Â ¾ÕÀ¸·Î ÇÃ·§Æû °³¹ßÀ» ´õ °¡¼ÓÈÇÏ°í, ´õ ´Ù¾çÇÑ ±Û·Î¹ú °Å·¡¼Ò »óÀåÀ» ÅëÇØ¼ º£ÀÜÆ® ÅäÅ« ÀÌÄÚ³ë¹Ì¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±è´ë½Ä CCO´Â ºø½æÀÇ Ã¢¾÷ÁÖ·Î, ºø½æÀ» ¼¼°è ÃÖ´ë ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼Ò·Î ¼ºÀå½ÃÄ×´Ù. ÀÛ³â 11¿ù, ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÚ¸®¸¦ ³»·Á³õ°í º£ÀÜÆ® ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼ÇÀÇ CCO·Î ÇÕ·ùÇßÀ¸¸ç, Á÷Á¢ ÅõÀÚÀÚ·Î Âü¿©ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ¾÷°èÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, º£ÀÜÆ® ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç(´ëÇ¥ ½ºÆ¼ºêÅ×ÀÌ)Àº ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡¼ ¼³¸³µÈ ½ºÅ¸Æ®¾÷ÀÌ´Ù. ±è´ë½Ä CCO¸¦ ºñ·ÔÇØ Ä«Ä«¿À ÆäÀÌ, Ä«Ä«¿À Ä¿¸Ó½º µîÀ» °³¹ßÇÑ Àü¹® °³¹ßÁø°ú NHN ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, ÀÌº£ÀÌ µî¿¡¼ °æ·ÂÀ» ½×Àº ÁÖ¿ä ÀÎ»çµéÀ» ´ë°Å ¿µÀÔÇÏ¸é¼ º£ÀÜÆ® ºí·ÏÃ¼ÀÎ »ýÅÂ°è ±¸Ãà¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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