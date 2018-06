한화토탈·LG유플러스, 스마트플랜트 구현 MOU 체결

한화토탈과 LG유플러스는 27일 한화토탈 대산공장 경영회의실에서 '단지 내 전용 무선통신망(P-LTE) 기반의 스마트 플랜트 구현을 위한 업무 제휴(MOU)'를 체결했다고 밝혔다. 이 자리에는 윤영인 한화토탈 대산공장장(부사장)과 공준일 LG유플러스 기업부문장(전무) 등 양사 관계자가 참석했다. 두 회사는 이번 협약을 통해 향후 1년간 석유화학공장에서 P-LTE망을 활용해 다양한 IoT 신규사업을 발굴할 계획이다.한화토탈은 지난해 국내 유화업계로는 최초로 단지 내 P-LTE망을 도입해 스마트플랜트 프로젝트 기반을 마련했다. 공정지역 내 방폭 스마트폰 사용, 이동형 CCTV 설치, 드론을 이용한 설비점검 등에 P-LTE망을 활용하고 있다.한화토탈은 이번 MOU를 통해 무선통신환경의 활용범위와 수준을 한 단계 끌어올릴 계획이다. 유량 계측, 가스 탐지, 펌프 가동 등 사람이 직접 확인하기 어려운 설비를 실시간으로 모니터링할 수 있는 IoT 기술이나 P-LTE망으로 구축된 무선업무환경에서 직원들의 업무효율성을 높일 수 있는 시스템 등의 도입을 검토한다. 또 한화토탈이 추진 중인 스마트 플랜트 프로젝트의 중장기 로드맵을 수립하는데 IT 전문기업의 조언을 활용할 방침이다.공준일 LG유플러스 기업부문장(전무)는 "LG 유플러스의 IT기술과 한화토탈의 현장 노하우를 접목해 LTE전용망 기반의 최첨단 스마트 플랜트로 업계를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.윤영인 한화토탈 대산공장장(부사장)은 "스마트 플랜트의 선제적인 도입이 한화토탈의 기업경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 전망한다"고 말했다.

