월드컵 응원 전 필수코스…직화오븐 HMR 모드 ON!

[아시아경제 안하늘 기자] #. 축구팬 김성현(31ㆍ가명)씨는 지난주 월드컵 한국과 스웨덴 전을 맞아 치킨을 시켰다가 낭패만 봤다. 주문이 너무 밀려 경기 30분 전에 주문한 치킨이 전반 내내 배달이 안 온 것이다. 결국 패널트킥 골을 허용한 후반에서나 와 김이 팍 새버렸다. 토요일이었던 멕시코 전때는 동네 호프집을 찾아다녔지만 자리를 못 구했다. 16강 진출의 향방을 가릴 독일전은 어떤 안주와 함께할 지 걱정이다.삼성전자가 올 초 출시한 '2018년 직화오븐'만 있으면 김 씨처럼 배달을 기다리지 않고 집에서 간단히 맛있는 치킨을 구워먹을 수 있다. 국내사로는 처음으로 탑재한 'HMR(가정간편식) 간편 조리 모드' 덕분이다.26일 삼성전자 수원사업부에서 만난 정진호 삼성전자 생활가전사업부 연구원은 "HMR 모드를 개발하기 위해 150~200가지의 냉동식품을 6개월 간 돌려보고, 먹어보고, 확인했다"며 "최적의 알고리즘을 개발하기 전까지 200여개의 조합을 만들었다"고 말했다.HMR 모드 개발에 참가한 정 연구원의 이력은 독특하다. 대학에서는 식품공학을 전공했으며 식품회사 연구소에서 일한 경력을 가진 식품 전문가다. 삼성전자 사내에서는 피자, 치킨 등 냉동식품 종류 별로 가장 맛있는 브랜드를 척척 읊는 '냉동식품 전문가'로 통한다.정 연구원은 "최적의 알고리즘을 찾기 위한 테스트 방식도 혹독했다"며 "색상, 바삭함, 익기 정도, 촉촉함 등의 조건을 모두 충족할 때까지 진행했다"고 말했다. 가령 피자의 경우 얼마나 균일하게 황금 갈색이 표면에 나오는지, 핫도그의 경우 긁었을 때의 소리를 측정해 얼마나 바삭한지, 프랑크 소시지는 터지지 않고 잘 익었는지 등 품목마다 기준이 서로 다르다.이로써 HMR 간편 조리 모드는 어떤 종류의 냉동 식품을 넣어도 간단하게 조리 시간만 조절하면 되는 방식으로 개발됐다. 전자레인지와 그릴 히터를 함께 사용하는 '복합열원'이 적용돼 전자레인지로 음식에 붙은 얼음을 녹였다가, 일정 시간 이후부터는 그릴 히터로 안쪽까지 고르게 가열하는 식이다.삼성전자가 HMR 간편 조리 모드를 개발하게 된 이유는 1인 가구가 증가하면서 냉동 식품 시장이 빠르게 확대됐기 때문이다. 한국농수산식품유통공사가 발간한 '2017 가공식품 세분시장현황'에 따르면 국내 HMR 시장은 2011년 1조1368억 원에서 2016년 3조1519억 원으로 6년간 101.1% 증가했다. 업계는 올해 시장규모가 4조 원대를 넘어설 것으로 전망하고 있다. 닐슨코리아의 왓츠넥스트(What's Next) 그룹이 최근 실시한 '한국인의 식생활에 관한 조사'에 따르면 일주일 평균 약 2회(2.1회) 정도는 가정간편식을 섭취하는 것으로 나타났다.이에 발맞춰 국내 식품업체들은 다양한 간편식 제품을 쏟아내고 있지만 HMR을 최적의 조건에서 조리하는데는 큰 관심이 없었다. 소비자들은 대부분 전자레인지에 돌리거나 프라이팬에 기름을 둘러 튀긴다. 음식이 지나치게 건조해지거나 부분적으로 탈 수밖에 없다.반중현 삼성전자 생활가전사업부 상품기획자는 "포장, 냉동기술이 발전되면서 냉동 식품의 신선도가 오래 유지되다 보니 소비자들의 반응도 좋아졌다는 것을 파악했으며, 식품업체들도 HMR 제품을 위한 조리기구 출시의 필요성을 강조했다"며 "이미 식품 선진국인 미국, 유럽에서는 간편식 시장이 이전부터 커지고 있는 가운데 우리나라도 점차 시장이 확대될 것으로 예상된다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.