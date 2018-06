[뉴욕마감]무역긴장 속 반등…이란제재 부각에 유가 급등

스티븐 므누신 미 재무장관은 중국뿐 아니라 모든 국가를 대상으로 미국의 IT 기술 유출이 우려되는 투자를 제한할 것이라고 밝힌 반면, 피터 나바로 백악관 무역제조정책국장은 투자제한설은 가짜뉴스며 시장이 과민반응하고 있다고 밝힌 바 있다.

