걸그룹 모모랜드가 새로운 활동 시작을 알렸다.모모랜드는 26일 오후 4시 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어 아이마켓홀에서 네번째 미니앨범 'Fun to the World' 발매 기념 쇼케이스를 열었다.모모랜드는 이날 앨범 사재기 논란에 대해 "다행스럽게 사재기 논란에서 벗어났다. 그런 논란이 있을 때도 우리는 늘 열심히 했다. 억울한 것 보다는 조금 더 성장해아겠다는 생각을 했다"고 말했다.한편, 모모랜드는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 '펀 투 더 월드'를 발매했다.

