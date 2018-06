상하이행 짐 쌌다 풀었다 또 다시 싼 권영수

권영수 LG유플러스 부회장이 모바일 월드 콩그레스 상하이(MWCS) 2018 참석을 취소했다가 한 시간여 만에 다시 번복했다.26일 LG유플러스는 "권영수 부회장이 내부일정을 조정하고, 본래 일정대로 MWCS에 참석한다"고 밝혔다.LG유플러스 측은 이날 오전 "MWCS에 권 부회장을 비롯한 10여명의 임원진이 참관한다"고 밝혔지만 한 시간만에 돌연 "권 부회장이 내부 일정으로 MWC 상하이 참관을 취소하고 국내에 머무를 것"이라고 밝혔다.그러다 다시 한 시간여만에 "다시 참석한다"고 입장을 바꾼 것이다.권 부회장은 이번 MWCS에서 5G 통신망 구축을 위한 사업자 간 미팅 등을 소화할 예정이었다.권 부회장을 제외한 전병욱 LG유플러스 최고전략책임자(CSO)와 이상민 FC부문장 등 LG유플러스의 주요 임원진은 예정대로 MWC 상하이에 참관한다.MWCS 2018은 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주관하는 아시아 최대 규모의 모바일 전시회다. 지난해에는 전 세계에서 6만7000여명의 관람객이 찾는 등 매년 성장을 거듭하고 있다. 7회째를 맞은 올해 주제는 '더 나은 미래를 발견하다(Discover a Better Future)'로 세계적인 ICT 기업들이 참가해 미래 기술력을 선보일 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.