[씨스타일] 경쟁력을 키우는 패션업계 이슈

스튜디오 파런테즈에서 전개하는 라이프패션 브랜드 뮤트뮤즈가 롯데 온라인 면세점에 단독 입점한다고 밝혔다.뮤트뮤즈는 롯데 온라인 면세점에서 베스트셀러 제품 ‘카르멘 레드’와 ‘네이키드 베이지’ 컬러를 포함한 총 8가지 컬러의 다양한 아뮤즈백과 와이드스트랩 6종을 판매할 예정이다.특히 최근 국내에서 주목받는 아티스트 키미앤일이(KIMI&12)와 제작한 ‘스틸라이프(Still Life)’, ‘져니(Journey)’ 와이드스트랩 2종과 함께 탑셀러 아이템 ‘배드걸즈(Bad Girls)’ 와이드스트랩도 판매 제품에 포함됐다.브랜드 관계자는 “국내 소비자뿐만 아니라 해외 소비자들에게도 트렌디한 뮤트뮤즈의 제품을 선보이고자 롯데 온라인 면세점에 단독 입점을 진행하게 됐다”라며 “보다 많은 분들이 뮤트뮤즈의 전 제품을 면세에서 접할 수 있는 좋은 기회가 되기 바란다”고 전했다.한편, 뮤트뮤즈는 오는 7월13일부터 19일까지 신세계백화점 강남점에서 두 번째 팝업스토어를 오픈할 계획이다.루이 비통은 유니세프와의 파트너십(LOUIS VUITTON for UNICEF)을 통해 지난 2016년 1월부터 500만 달러에 달하는 기금을 모금, 시리아 사태로 고통받고 있는 난민 아동 등 절실히 도움을 필요로 하는 150만여 명의 어린이들과 가족들에게 생명과 직결되는 깨끗한 식수를 공급하는 등의 인도주의적 활동 전개를 후원해왔다.실버 락킷 컬러 팔찌는 보호의 의미를 담은 스털링 실버 소재의 펜던트와 컬러풀한 줄이 조화를 이루는 모던한 디자인으로 옐로우, 오렌지, 핑크, 블루, 블랙 등 총 5가지 색상으로 구성됐다. 실버 락킷 컬러 팔찌 한 개 당 100유로의 후원금이 유니세프에 기부된다.최고급 레더와 코르크 소재를 함께 사용한 오니츠카타이거의 ‘코르크 팩(CORK PACK)’은 소재에서 오는 자연주의 느낌으로 따뜻함을 선사하며, 장인의 손길과 고급스러운 터치감으로 하이 퀄리티를 동시에 느낄 수 있다.또한 이번 시즌 새롭게 출시되는 ‘코르크 팩(CORK PACK)’은 유니섹스 라인으로 지에스엠(GSM), 타이거 코르세어(TIGER CORSAIR), 멕시코 66(MEXICO 66) 등 3가지 모델로 구성됐다.휴먼 네이처 콘셉트로 ‘타이거 스트라이프’와 ‘인 솔’ 등에 그린 컬러의 코르크를 더해 포인트를 줬다. 그린 컬러의 코르크 타이거 스트라이프는 숲을 의미하며 오렌지 컬러의 로고는 태양의 에너지를 표현하고 있다.

