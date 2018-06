정용진의 부름받은 김범수 총지배인 "레스케이프, 신세계 콘텐츠로 가득"

[아시아경제 이선애 기자] "서울의 특별한 부티크 호텔을 경험하려는 해외고객은 물론 미식의 즐거움과 달콤한 일탈을 향유하고자 하는 국내 고객들을 위한 하나의 라이프 스타일 콘텐츠 플랫폼이 될 것입니다."신세계조선호텔의 첫 독자 브랜드이자 국내 최초 어반 프렌치 스타일의 부티크 호텔인 '레스케이프(L`Escape) 호텔이 오는 7월19일 서울 중구 퇴계로에 문을 연다."시간이 흘러도 변하지 않는 레스케이프 호텔만의 멋과 감성을 유지하면서도 콘텐츠 면에서는 트렌드에 걸맞는 이벤트와 프로모션을 기획해 클래식하지만 트렌디한 독보적인 부티크 호텔을 만들고자 한다"고 밝혔다.다양한 분야의 최고 전문가와의 협업 시스템을 레스케이프의 차별화된 운영방식이라고 설명했다.김 총지배인은 "레스케이프 호텔을 준비하며 가장 염두에 둔 것은 호텔의 개념을 또 하나의 큐레이션 플랫폼으로 만드는 작업이었다"며 "항상 흥미로운 에피소드가 생기는 플랫폼으로서의 호텔 개념을 확장하기 위해서는 각 분야별 최고 크리에이터들의 협업이 필수적이라고 판단했다"고 전했다.레스케이프 호텔은 지상 25층 규모로 총 204개의 객실을 포함해 모던 차이니즈 레스토랑, 컨템포러리 레스토랑, 티 살롱, 커피 스테이션, 최상층의 바, 피트니스, 스파, 이벤트룸 등 각종 부대시설을 갖추고 있다. 객실의 경우 중국계 개별여행객, 식음(F&B)매장의 경우 20~40대 국내 고객들을 주요 고객층으로 삼고 있다.강렬한 색감과 고풍스러운 중세 유럽 분위기가 특징인 총 10개 타입의 객실 중 아틀리에 스위트(Atelier Suite)를 우선 선보였다. 아틀리에 스위트는 아름다운 프렌치 패턴의 파티션으로 침실과 욕실이 구분되어 나만의 공간을 선사하는 로맨틱한 객실로 가격대는 52만원 대(세금별도)이다.더불어 메종 엠오(Maison M.O)의 명품 프렌치 디저트를 선보이는 티살롱 '르 살롱 바이 메종 엠오(Le Salon by maison M'O)'도 운영된다.특히 레스케이프 호텔은 반려견과 함께 투숙이 가능하고 식음 매장까지 이용이 가능해 '펫 프렌들리 호텔'로 차별화할 방침이다. 차이니즈 레스토랑인 '팔레드 신'에서는 반려동물과 함께 식사를 할 수 있는 공간을 따로 마련했고 반려동물의 먹거리까지도 제공한다.한편 김 총지배인은 2004년부터 약 14년여 간 미식 블로그 '팻투바하'를 운영한 파워블로거다. 블로그를 통해 전세계의 맛집은 물론 여행, 호텔, 패션 등 다양한 라이프스타일에 대한 포스팅을 게재하며 7만여명의 독자를 보유하고 있다.정용진 부회장이 2011년 그룹 내 신사업을 위해 전격 영입했다. 신세계그룹에 입사한 이래 신세계푸드 식음콘텐츠팀, 이마트의 개발담당테넌트팀 등 식음관련부서 팀장을 거쳐 작년 7월부터 신세계조선호텔의 신규 호텔 TF팀을 이끌어왔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.