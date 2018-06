삼성 '글로벌전략회의' 3일간 일정 마무리…실력 키운 中 경계

[아시아경제 명진규 기자]의 상반기 글로벌 회의의 화두는 '중국'이었다.최대 화두는 세계 전자업계에 중국이 가장 큰 경쟁자로 떠올랐다는 점이다. DS 부문에선 중국의 '반도체 굴기'와 중국 전자업체들의 집요한 메모리 가격 인하 요구, IM과 CE 부문의 경우 세계 주요 시장의 세트 사업 부진과 중국 업체들의 TV, 스마트폰 가격 인하로 인한 '치킨 게임'에 대한 대응책이 집중 논의됐다.삼성전자 관계자는 "세트사업의 경우 범세계적인 수요 부진과 중국 업체들의 무자비한 가격 인하가 화두가 됐다"면서 "중국 주요 스마트폰, TV 업체들이 기술력 면에서 급격하게 쫓아왔고 가격을 무기로 점유율을 늘려가고 있는 만큼 이를 경계해야 한다는 의견들이 많았다"고 말했다.CE 부문 회의에서는 TV 사업 전략이 집중 논의됐다. 삼성전자는 QLED TV가 2년 차에 들어선 만큼 프리미엄 TV시장에서 점유율을 공격적으로 확대하기 위한 마케팅, 영업 방안 마련에 나섰다. 특히 65인치 초대형 TV시장에서 중국이 가격을 무기로 빠르게 점유율을 늘리고 있는 점에 대해선 압도적인 1위를 수성해야 한다는 의견도 나왔다.삼성전자 관계자는 "이번 월드컵을 맞아 중국의 TCL 등이 65인치 대형 TV를 699달러에 판매하는 등 초대형 TV 가격을 반토막 냈는데 2014년 블랙프라이데이 당시 55인치 TV 가격을 절반 가까이 내린 것 만큼의 충격"이라면서 "결국은 QLED TV 등 프리미엄급 제품으로 중국산 중저가 TV와 차별화를 할 수 밖에 없다는 데 논의가 모아졌다"고 말했다. 이와 함께 삼성전자는 4K TV 해상도의 2배에 달하는 8K TV 대중화에도 앞장서겠다는 계획을 공유했다.25일 진행된 IM 부문 회의에서는 중국 스마트폰 약진에 대한 대응전략이 주로 논의된 것으로 전해진다. 화웨이의 경우 유럽시장에서 프리미엄급 스마트폰시장에 성공적으로 진입한 만큼 기술력에 대한 차이는 크게 줄었다는 것이 삼성전자의 판단이다. 지금까지 신제품에 대해 보수적으로 접근했던 방식도 바꿀 것으로 예상된다. 중국 업체들이 삼성전자보다 앞서 메모리 용량을 늘리고 최신 기능들을 먼저 탑재하고 있어 기술 지향적인 플래그십 제품의 개발이 필요하다는 점에 의견을 같이한 것으로 알려졌다.화성사업장에서 진행된 DS 부문의 경우 반도체 호황은 당분간 지속되겠지만 중국의 반도체 굴기를 경계해야 한다는 진단이 내려졌다. 특히 서버시장 성장에 힘입은 D램과 달리 세계 스마트폰시장이 조만간 성장 정체를 겪으며 낸드플래시시장의 지속적인 가격 하락은 피할 수 없는 상황에 직면할 것으로 예상된다. 삼성전자는 낸드플래시 응용제품인 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등에 집중할 계획이다. 반도체 위탁생산(파운드리) 등 비메모리 반도체 사업 역시 주요 안건으로 논의됐다. 주요 고객인 퀄컴의 이탈 가능성이 주제였던 것으로 알려졌다.삼성전자 관계자는 "퀄컴이 샤오미에 투자하고 퀄컴 최고경영자(CEO)가 최근 5G 이동통신 시대에 중국 IT 기업이 세계를 지배할 것이라고 언급한 점 등 중국과 긴밀하게 협력관계를 맺고 있는 만큼 파운드리를 옮길 가능성도 높다"면서 "이에 대한 대응책도 이번 전략회의의 주요 안건 중 하나"라고 말했다.

