KT SAT "동남아에서 글로벌 매출 확대 총력"

[아시아경제 황준호 기자]KT SAT은 올해 커뮤닉아시아에서 지난해 성공적으로 발사한 무궁화위성 7호와 5A호의 글로벌 영업채널 확대에 주력한다. 세부적으로, 중계기 임대 서비스 및 R-MVSAT(Regional-Maritime Very Small Aperture Terminal, 근해 초고속 무제한 해양 위성통신) 서비스 등에 대한 본격적인 마케팅 및 영업을 병행한다.무궁화위성 7호와 5A호는 각각 동경 116도, 113도로 인도네시아 상공에 위치해 동남아시아 지역에 최적화된 커버리지를 제공하며, 고출력 서비스도 가능하다. 특히 무궁화위성 5A호는 대한민국의 동해부터 아라비아해까지 커버할 수 있는 고출력 글로벌 해양통신 전용빔이 탑재됐다. 해당 해역에 최적화된 MVSAT(Maritime Very Small Aperture Terminal, 근해 초고속 무제한 해양 위성통신) 서비스를 제공할 수 있다.KT SAT과 KT스카이라이프가 공동 개발한 'KT 위성 미디어 사업 컨설팅 서비스'도 선보인다. KT SAT의 위성 기술과 KT스카이라이프의 위성방송 플랫폼 운영 노하우를 기반으로 위성 방송 및 콘텐츠 전송 사업 분야의 신규 사업자들에게 맞춤형 컨설팅을 제공하는 서비스다.KT SAT 한원식 대표는 "KT SAT은 우수한 위성자원 및 금산위성센터에 기반한 위성기술력, 그리고 KT 그룹의 ICT 역량을 보유하고 있는 글로벌 굴지의 위성사업자"라며 "아태지역 최대 방송·통신 전시회인 커뮤닉아시아를 통해 KT SAT의 강점을 적극적으로 알리고 글로벌 시장에서의 위상을 높이겠다"고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.