볼보, 소형 SUV '더 뉴 XC40' 출시...'4620만~5080만원'

[아시아경제 이정민 기자] 볼보자동차코리아가 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘더 뉴 볼보 XC40(The New Volvo XC40)’을 26일 출시했다.더 뉴 XC40은 볼보자동차가 브랜드 설립 이후 90년 만에 처음 선보인 소형 SUV이다. 지난 3월 제네바 모터쇼에서 ‘2018 유럽 올해의 차’에 선정되며 상품성을 입증했다.외관을 보면운전자의 피로도를 낮춰주는 반자율주행 기능과 긴급제동시스템 등 도심생활에 필요한 고급 사양이 기본으로 탑재됐다. 실내공간을 결정 짓는 휠베이스는 2702mm로 동급 수입 프리미엄 SUV 경쟁 모델 중 가장 길어 탑승객에게 여유롭고 넉넉한 공간을 제공한다고 볼보 측은 설명했다.이윤모대표는 "더 뉴 XC40은 간결함과 유니크함을 추구하는 고객들의 취향을 만족시킬 수 있는 세련된 디자인과 최신 기술력, 주행성능을 모두 겸비했다“며 “안전성과 사용자 경험에 있어 국내 프리미엄 소형 SUV 시장에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대한다"고 밝혔다.더 뉴 XC40은 국내에 ‘모멘텀’과 ‘R-디자인’, ‘인스크립션’ 세 가지 트림으로 판매된다. 가격은 트림에 따라 4620만~5080만원이다(모두 VAT포함).

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.