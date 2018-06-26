º®µ¹ ÈÖµÎ¸£¸ç '¹¯Áö¸¶ ÆøÇà'ÇÑ Á¶Çöº´ È¯ÀÚ¡¦"Á¤½ÅÁúÈ¯ÀÚ °¨Çü ¹Ý´ë" ±¹¹ÎÃ»¿ø µîÀå

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24ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã²² ÁÖÀ¯¼Ò Á÷¿ø°ú ÇàÀÎÀ» ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ ¶§·Á °æÂû¿¡ ºÙÀâÈù ÃÖ¸ð(40)¾¾´Â Á¶Çöº´À» ¾Î´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÃÖ¾¾´Â ¼¿ï ½Ã³»ÀÇ ÇÑ ÁÖÀ¯¼Ò¿¡¼ Á÷¿øÀ» ÆøÇàÇÏ°í µµ¸ÁÄ£ µÚ ÀÎ±Ù °ø¿ø¿¡¼ ¸¶ÁÖÄ£ ÇàÀÎÀ» ÀÌÀ¯¾øÀÌ ÆøÇàÇÑ ÈÄ º®µ¹À» ÁÖ¿ö ÅÃ½Ã¸¦ ÅÀ´Ù. ÀÌ¾î ÅÃ½Ã±â»çÀÇ ¾ó±¼À» °¡°ÝÇÏ°í ±â»ç°¡ µµ¸Á°¡ÀÚ º®µ¹À» µé°í ¦i¾Æ°¡ ¶§¸®´Â µî '¹¯Áö¸¶ ÆøÇà'À» °¡ÇØ °æÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÆ´Ù.
»ç°Ç¹ß»ý ´ÙÀ½³¯ÀÎ 25ÀÏ Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â 'Á¤½ÅÁúÈ¯À¸·Î °¨ÇüµÇ´Â Á¦µµ ¾ø¾îÁ³À¸¸é ÇÕ´Ï´Ù'¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. Ã»¿øÀÚ´Â "¹üÁËÀÚ°¡ Á¤½ÅÁúÈ¯ÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇØ¼ °¨ÇüµÇ´Â °ÍÀº ¿ÇÁö ¾Ê´Ù. ¹üÁË¸¦ ÀúÁú·¶À» ¶§ °¨Çü¹Þ±â À§ÇØ Á¤½ÅÁúÈ¯À» ¾Ç¿ëÇÒ ¿©Áöµµ ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î ±×·± »ç·Êµµ ÀÖ´Ù. ²ûÂïÇÑ ¹üÁË¸¦ ÀúÁú·Îµµ Á¤½ÅÁúÈ¯À» ÀÌÀ¯·Î °¨Çü¹Þ´Â »çÈ¸´Â ³Ê¹« ºÎ´çÇÏ´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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