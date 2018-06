뉴이스트W "우리의 색깔로 탄생한 신곡 'Dejavu(데자부)'"

뉴이스트W가 새 앨범 작업 소감을 밝혔다.뉴이스트W는 25일 오후 서울 송파구 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 새 앨범 'WHO, YOU(후, 유)' 발매 기념 쇼케이스를 열고 신곡 무대를 첫 공개했다.뉴이스트W 타이틀곡 '데자부(Dejavu)'는 처음 선보이는 라틴 팝 장르의 곡이다. 이번 앨범에는 멤버 JR과 백호기 전 수록곡 작사에 참여했으며, 백호는 타이틀곡 ‘데자부’를 포함해 앨범 전반적인 작곡에 참여했다.새 앨범의 수록곡은 총 6곡이다. JR은 '데자부'를 타이틀곡으로 선정한 이유에 대해 "백호가 곡을 쓰고 나서 항상 의견을 물어보는데 방향성과 잘 맞아 떨어져 타이틀이 됐다”고 설명했다.한편 뉴이스트는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 ‘데자부'를 포함한 6곡의 신곡을 공개했다.

