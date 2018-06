[팩트체크]제주 예멘 난민 심사 시작…외국인 범죄율 문제없나

예멘의 정식명칭은 예멘공화국(Republic of Yemen)으로 예멘은 아라비아반도 남서부에 위치하고 있다. 사우디아라비아와 북쪽 경계선을 이루고 있는 국가로 2015년에 발발한 내전으로 일부 국민들이 예멘을 탈출해 제주도로 피신하고 있다.

