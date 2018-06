SK케미칼, 자동차 부품시장 진출한다

[아시아경제 권재희 기자]이 자동차 부품시장에 본격 진출한다.SK케미칼은 자회사인 PPS 전문기업 이니츠가 차량용 부품시장에 진출한다고 25일 밝혔다.이번에 이니츠가 진출한 분야는 자동차 램프 분야다. 자동차 램프 부품은 장시간 고온에 노출되는 가혹한 개발 조건으로 인해 유수의 글로벌 부품업체들도 기술 개발에 어려움을 겪고 있는 분야다.이니츠는 자체 개발한 '가스저감기술(Low out gas)'이 적용된 차량용 신소재 PPS를 앞세워 기존 자동차 램프의 고질적인 문제점이었던 '램프 안개(Lamp Haze)' 문제를 근본적으로 해결했다. 램프안개는 플라스틱 부품에서 발생한 가스가 부품내벽에 흡착돼 뿌옇게 착색되는 현상이다. 일반적으로 차량의 배광성능을 떨어뜨려 야간주행시 운전자와 보행자의 안전을 위협하고 차량의 성능과 품질에도 악영항을 주는 것으로 알려져 있다.이니츠는 이를 해결하기 위해 현대모비스와 손잡고 소재개발에 착수, 차량 램프용 신소재 개발에 성공했다. 기존 PPS와는 다른 친환경 공법으로 생산된 이니츠 PPS는 가스와 불순물이 적은 것이 가장 큰 장점이다. 이니츠는 소재 강화를 위해 유리섬유와 고분자 첨가제를 적용해 다양한 조건을 충족하면서도 가스가 발생하지 않는 신소재를 개발했다.이니츠 PPS는 내열성, 내습성 등 주요평가 항목을 통과했다. 특히 챔버 속에 신소재 램프를 넣고 72시간 연속으로 점등을 반복하는 '가혹환경시험'을 통해 가스(Haze) 발생여부를 검증하고 소재의 신뢰도를 최종 확인 받았다.현대모비스는 램프안개 문제의 일괄적 해결을 위해 이번에 개발된 PPS 신소재를 자사가 생산중인 자동차 헤드램프 전체에 확대 적용한다는 방침이다.자동차 업계 관계자는 "일반적인 신기술과는 달리 소재기술은 개발과 동시에 즉시 적용이 가능하고 특정 부품군 전체에 일괄적으로 적용할 수 있어 향후 시장에 미칠 파급효과 또한 적지 않을 것"으로 전망했다.김효경 이니츠 대표는 "세계 최초로 무염소 PPS를 개발한 경험과 기술력을 바탕으로 고질적인 자동차 램프안개 문제를 해결했다"며 "앞으로도 지속적인 신소재 기술 개발을 통해 글로벌 자동차 부품 시장을 공략할 것"이라고 말했다.한편 이니츠는 지난 2013년 세계 최초로 무염소 PPS 기술을 개발해, 이 분야의 기술개발을 선도하고 있다. 이번에 개발, 적용된 가스저감기술 역시 세계 최초로 개발에 성공한 것으로, 향후 다양한 차량용 소재로이니츠와 현대모비스는 양사 공동으로 국내외 특허 출원도 진행 중이다.

