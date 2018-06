대우전자, '더 클래식' 전자레인지 美 온라인 시장 돌풍

대우전자는 더 클래식 전자레인지가 미국 온라인 시장에서 출시 1년만에 누적판매량 4만대를 돌파했다고 밝혔다. 이어 최근 아마존닷컴에서 '고객들이 가장 갖고 싶어하는 전자레인지(Amazon Most Wished For in Countertop Microwave Ovens) 1위로 선정됐다.

이 같은 인기에 힘입어 대우전자는 아마존, 코스트코, 로우스, 웨이페어 등 주요 온라인 유통점 입점에 성공했으며 다음 달부터는 월마트 온라인 쇼핑몰에 판매를 개시, 유통망을 보다 확대해 나간다는 방침이다.

더 클래식 전자레인지는 대우전자가 인테리어 가전 시장을 겨냥, 복고풍 레트로 디자인을 적용해 출시한 전략 제품이다. 부드러운 곡선 모서리를 적용한 디자인에 조그 다이얼, 라운드형 디스플레이 등을 통해 간결하면서도 고급스러운 디자인을 구현한 점이 특징이다.

이 제품은 기존 고급형 제품에만 적용되던 '제로온' 기능을 적용, 사용자가 제품 사용 후 10분간 아무런 조작을 하지 않고 그대로 두면 스스로 전원을 차단한다. 또

제품 내부에는 세균 번식과 흠집에 강하고 기름때가 잘 스며들지 않아 청소도 용이한 '샤이니 클린' 시스템을 적용해 소비자 편의성을 높였다.

안하늘 기자 ahn708@asiae.co.kr









