일본, 세네갈과 2대2 무승부…마네 최우수 선수 선정

[아시아경제 김성현 기자] 일본과 세네갈의 월드컵 예선 경기가 승패를 가르지 못하고 2대2 무승부로 끝났다.24일 자정(25일 오전 0시) 러시아 예카테린부르크 아레나에서는 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 H조 예선 일본과 세네갈의 경기가 킥오프됐다. 이날 경기는 사디오 마네(리버풀)가 선제골을 기록하며 세네갈이 경기를 리드했으나, 이누이 타카시(에이바르)가 동점 골을 기록해 균형을 이루며 전반전을 마치게 됐다.하프 타임 이후 음바예 니앙(토리노)의 힐패스를 받은 무사 아귀에(외펜)가 역전 골을 쏘아붙였으나, 혼다 케이스케(파추카)가 다시 균형을 이루는 득점을 기록하며 경기는 2대2 무승부로 종료됐다.경기가 끝난 후 영국 BBC는 이날 ‘Player of the match(경기 우수 선수)’로 사디오 마네를 선정했다. 마네는 득점을 기록하는 것은 물론, 경기 내내 뛰어난 활동량을 보이며 세네갈이 승점 1점을 획득하는 데 공헌했다.이어 혼다가 마네의 평점인 7.63점 다음으로 높은 7.61점의 평점을 차지했다.한편 현재 H조는 폴란드가 콜롬비아에 0대3으로 패하며 예선에서 탈락했다. 16강 진출 팀은 오는 28일 오후 11시에 열리는 세네갈과 콜롬비아, 일본과 폴란드의 경기 결과로 판가름 난다.

또한 FIFA 역시 공식 홈페이지를 통해 마네를 이날 경기 ‘Man Of the Match(최우수 선수)’로 선정했다.