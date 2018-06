AK몰 ‘뷰티풀 데이즈’…바캉스 메이크업 상품 기획전

[아시아경제 심나영 기자]이번 기획전은 AK몰 MD가 추천하는 여름 휴양지에서 꼭 필요한 바캉스 메이크업 상품을 테마별로 소개하고, 바캉스 립 메이크업 영상 이벤트와 함께 여행 키트를 0원 판매하는 ‘제로존’ 이벤트도 진행한다.‘지속력 UP 메이크업 파운데이션’ 상품으로 한율 커버 파운데이션 30ml를 40% 할인된 2만2800원에, 루나 에센스 수분광팩트를 2만6400원에, 슈에무라 모공 파운데이션 세트를 5만5800원에 판매한다.‘바캉스 색조 메이크업 제안’ 상품으로 루나 롱래스팅 팁 컨실러를 1만1200원에, 디올 어딕트 라커 플럼프 립 제품을 4만1800원에, 바비브라운 아이섀도우를 3만2400원에 판매한다.‘물놀이에도 끄떡없는 워터 프루프’ 상품으로 닥터지 워터프루프 선크림을 2만6350원에, 바비브라운 워터프루프 샤프라이너를 3만600원에, 포니이펙트 워터프루프 파운데이션 스틱을 2만7000원에 판매한다.‘여름 네일 스티커’ 상품으로 데싱디바 매직프레스 네일 스티커를 9800원에, 페디큐어 스티커를 2만9800원에 판매한다.이 기간 동안 뷰티 유투버가 추천하는 ‘바캉스 립(Lip) 메이크업 영상 이벤트’도 진행한다. AK몰 사이트 내 뷰티 유투버의 제품 사용 영상을 게시하고, 모바일앱을 통해 이 영상 속 상품을 3만원 이상 구매하면 선착순 100명에게 스타벅스 아메리카노 기프트권을 증정한다.26일에는 오전 10시부터 ‘제로존’ 이벤트를 열고 올리패스 HR.101 여행용 키트를 200개 한정으로 0원에 선착순 판매한다. 1인 1회 구매 가능하고 배송비만 결제하면 된다.

