강진 실종 여고생 추정 시신 발견…‘2시간 55분’ 미스터리

경찰은 시신의 키와 체격으로 볼 때 실종된 A양일 가능성이 큰 것으로 보고 지문감식 등을 토대로 정확한 신원을 확인할 방침이다.이 가운데 범행 시각은 A 양 실종 당일인 16일 오후 2시부터 용의자 B 씨 차량이 A 양 휴대전화가 끊기던 위치 인근에서 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 오후4시30분 사이 발생했을 것으로 보인다.이때 B 씨 휴대전화 역시 A양이 C 양에게 메시지를 보낸 시간대와 비슷한 오후 1시50분께 강진읍내에서 꺼졌다. 이후 B 씨 차량은 오후 2시15분께 도암면 지석리 앞 도로 CCTV에 찍혔다. 또 마을주민 한 목격자에 따르면 이날 오후3시께 산 중턱에서 B 씨 차량을 목격했다는 증언이 나왔다.종합하면 A양이 친구에게 보낸 마지막 메시지와 B 씨 휴대전화가 끊기는 시점과 차량이 CCTV에 포착되는 오후 2시께, 또 A 양 휴대전화 신호가 끊기는 시점과 B 씨 차량이 또 다시 발견되는 시점인 4시55분께 시간의 공백이 발생하는 셈이다. 이 공백의 시간 범위는 ‘2시간 55분’이다.

