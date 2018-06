롯데호텔, ‘브릭라이브 in 제주·부산’ 프로모션

롯데호텔제주와 부산은 여름 휴가를 계획하고 있는 가족들을 위해 브릭라이브와 특별한 컬래버레이션을 진행한다고 24일 밝혔다. 브릭라이브 전시, 체험 프로그램 등 다채로운 볼거리와 유니크한 아이템이 준비됐다.

[아시아경제 이선애 기자]우선 롯데호텔제주는 오는 7월6일부터 9월2일까지 1층 야외정원 입구와 8층 로비를 제주를 상징하는 유채꽃, 돌하르방, 물고기들과 해녀 등을 테마로 한 브릭 디오라마(배경 위에 축소 모형을 설치한 작품)와 사진으로 꾸민다.롯데호텔부산은 오는 7월13일부터 8월12일까지 롯데호텔부산의 자랑인 야외수영장을 배경으로 즐기는 도심 속 호캉스를 콘셉트로한 작품들을 1층 프론트와 7층 홀에 전시할 예정이다.아이들의 창의력과 상상력을 키워줄 수 있는 브릭라이브 체험 프로그램도 눈길을 끈다. 원하는 색깔로 자유롭게 색칠하여 나만의 미니피규어를 만들 수 있는 미니피규어 컬러링 클래스와 독특한 모양의 자동차를 만들 수 있는 브릭퓨처카 클래스가 준비되어 있다. 호텔 별로 운영 일정 및 비용이 상이할 수 있다.레고브릭과 함께 하는 색다른 휴식을 만끽하고 싶은 이들이라면 ‘브릭라이브 in 제주·부산’ 패키지를 주목하는 것이 좋다. 오는 7월6일부터 9월2일까지 이용할 수 있는 롯데호텔제주의 ‘브릭라이브 in 제주’는 디럭스 레이크 뷰 패밀리 트윈 객실 1박, 조식 3인(성인 2인, 소인 1인), 수제 치킨과 음료를 즐길 수 있는 해온 패밀리 세트 1회, 브릭라이브 ACE 체험 프로그램 1인 등의 혜택과 더불어 앙증 맞은 브릭 모양으로 만들어져 매니아들 사이에서 ‘희귀템’이 될 것으로 예상되는 ‘키즈 런치박스 세트’가 제공된다. 가격은 42만원부터이며 내달 15일까지 예약한 8월 투숙 건에 한해 4만원의 얼리버드 할인 혜택을 받을 수 있다.롯데호텔부산의 ‘브릭라이브 in 부산’의 경우 오는 7월1일부터 8월31일까지 예약 가능하며 디럭스 패밀리 트윈 객실 1박, 조식 3인(성인 2인, 소인 1인)과 키즈 런치박스 세트가 제공된다. 요금은 25만원부터이다. 상기 패키지 모두 기간별 요금이 상이할 수 있으며, 세금 및 봉사료는 별도다.