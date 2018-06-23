"»ï¼ºÁõ±Ç, Á¦Àç °áÁ¤À¸·Î ºÒÈ®½Ç¼º ÇØ¼Ò¡¦¸ñÇ¥°¡¡è"

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.23 21:32 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.23 21:32

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2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 1,377¾ï¿ø(-23.6%, ÀÌÇÏ QoQ), Áö¹èÁÖÁÖ ¼øÀÌÀÍÀº 1,034¾ï¿ø(22.0%)ÀÌ Àü¸ÁµÆ´Ù. 5¿ù±îÁö ´©ÀûµÈ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 966¾ï¿øÀÌ´Ù. ¹è´ç »ç°í °ü·Ã ¼Õ½Ç 99¾ï¿øÀ» ±â¹Ý¿µÇß´Ù. °Å·¡´ë±Ý »ó½Â(ÀÏÆò±Õ °Å·¡´ë±Ý 1ºÐ±â 13.7Á¶¿ø, 2 ºÐ±â ´©Àû 14.3Á¶¿ø) ´öºÐÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.
À§Å¹ M/S´Â ÁÖ°£ Æò±Õ 6.1%±îÁö ÇÏ¶ôÇß´Ù(¹è´ç »çÅÂ Á÷Àü 6.9%). ¿¬±â±Ý ¹× ÀÏºÎ ±â°üµéÀÇ °Å·¡ ÀáÁ¤ Áß´Ü ¿µÇâÀ¸·Î Ç®ÀÌµÆ´Ù. ¸®Å×ÀÏ M/S´Â 1Q 6.74%¿¡¼­ 4¿ù 7.22%, 5¿ù 7.24%·Î °³¼±µÇ´Â Ãß¼¼´Ù.

2018³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5,335¾ï¿ø(+70.8%), Áö¹èÁÖÁÖ¼øÀÌÀÍ 3,923¾ï¿ø(+44.5% YoY)ÀÌ Àü¸ÁµÆ´Ù. ÀÏÆò±Õ °Å·¡´ë±Ý »ó½Â(+40.4% YoY) ¹× ELS ¹ßÇà±Ý¾× Áõ°¡¿¡ µû¸¥ Æ®·¹ÀÌµù ¼ÕÀÍ Áõ°¡ ¿µÇâÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

ÀÓÈñ¿¬ ½ÅÇÑ±ÝÀ¶ÅõÀÚ ¿¬±¸¿øÀº "ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» '¸Å¼ö'·Î, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ ±âÁ¸ 3¸¸8,000¿ø¿¡¼­ 4¸¸2,000¿øÀ¸·Î 10.5% »óÇâ Á¶Á¤ÇÑ´Ù"¸é¼­ "½ÇÀû ÃßÁ¤Ä¡ »óÇâ(2018³â ¼øÀÌÀÍ +32.5%)À» ¹Ý¿µÇß´Ù. ¿¬°£ ½ÇÀû °³¼± ±â´ë°¨(EPS +44.5% YoY), Á¦Àç ¼öÀ§°¡ °áÁ¤µÈ ¸¸Å­ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ »ó´ç ºÎºÐ ÇØ¼ÒµÈ Á¡ µîÀÌ ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®"¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.

Á¶°­¿í ±âÀÚ jomarok@asiae.co.kr

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