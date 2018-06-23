"»ï¼ºÁõ±Ç, Á¦Àç °áÁ¤À¸·Î ºÒÈ®½Ç¼º ÇØ¼Ò¡¦¸ñÇ¥°¡¡è"

|±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ¹è´çÂø¿À »çÅÂ°¡ ¹ú¾îÁø »ï¼ºÁõ±ÇÀ» ´ë»óÀ¸·Î °áÁ¦ÀÌÇà °úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°Á¡°Ë¿¡ Âø¼öÇÑ 9ÀÏ ¼¿ï ½Ã³» ÇÑ »ï¼ºÁõ±Ç ÁöÁ¡. /¹®È£³² ±âÀÚ munonam@
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶°¿í ±âÀÚ] ½ÅÇÑ±ÝÀ¶ÅõÀÚ´Â 23ÀÏ »ï¼ºÁõ±Ç ¿¡ ´ëÇØ ¹è´ç»ç°í Á¦Àç °áÁ¤À¸·Î ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ ÇØ¼ÒµÆ´Ù¸ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 4¸¸2000¿øÀ¸·Î »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
¿ì¸®»çÁÖ ¹è´ç »ç°í °ü·Ã Á¦Àç°¡ °áÁ¤µÆ´Ù. 6°³¿ù°£ ½Å±Ô À§Å¹ °èÁÂ °³¼³, 3°³ ¿ù ´ëÇ¥ ÀÌ»ç Á÷¹« Á¤Áö ¹× Àü ´ëÇ¥ Á÷¹«´ëÇà¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÇØÀÓ ±Ç°í µîÀÌ´Ù. ÃëÀÓÇÑÁö ÇÑ ´Þ¸¸¿¡ »çÅÂ°¡ ÀÏ¾î³ ¸¸Å ±¸¼ºÈÆ ´ëÇ¥ÀÇ Á÷¹« Á¤Áö 3°³¿ùÀº ±ÝÀ¶À§¿¡ °ÇÀÇµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÖÁ¾ Á¦Àç´Â Áõ±Ç¼±¹°À§¿øÈ¸¸¦ °ÅÃÄ ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸¿¡¼ ÀÇ°áµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹ýÀûÀ¸·Î ÀÌ¹ø Á¦Àç½É ÀÇ°áÀº È¿·ÂÀÌ ¾ø´Ù.
ÇöÇà ¹ý»ó ¿µ¾÷ Á¦Àç¸¦ ¹ÞÀº ±ÝÀ¶È¸»ç´Â 3³â°£ ½Å»ç¾÷À» ¿µÀ§ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. ¹ßÇà ¾îÀ½À» Æ÷ÇÔÇØ ÃÊ´ëÇü IB·Î¼ÀÇ °æÀï·ÂÀº 2021³â±îÁö ±â´ëÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù.
2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 1,377¾ï¿ø(-23.6%, ÀÌÇÏ QoQ), Áö¹èÁÖÁÖ ¼øÀÌÀÍÀº 1,034¾ï¿ø(22.0%)ÀÌ Àü¸ÁµÆ´Ù. 5¿ù±îÁö ´©ÀûµÈ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 966¾ï¿øÀÌ´Ù. ¹è´ç »ç°í °ü·Ã ¼Õ½Ç 99¾ï¿øÀ» ±â¹Ý¿µÇß´Ù. °Å·¡´ë±Ý »ó½Â(ÀÏÆò±Õ °Å·¡´ë±Ý 1ºÐ±â 13.7Á¶¿ø, 2 ºÐ±â ´©Àû 14.3Á¶¿ø) ´öºÐÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.
2018³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5,335¾ï¿ø(+70.8%), Áö¹èÁÖÁÖ¼øÀÌÀÍ 3,923¾ï¿ø(+44.5% YoY)ÀÌ Àü¸ÁµÆ´Ù. ÀÏÆò±Õ °Å·¡´ë±Ý »ó½Â(+40.4% YoY) ¹× ELS ¹ßÇà±Ý¾× Áõ°¡¿¡ µû¸¥ Æ®·¹ÀÌµù ¼ÕÀÍ Áõ°¡ ¿µÇâÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÀÓÈñ¿¬ ½ÅÇÑ±ÝÀ¶ÅõÀÚ ¿¬±¸¿øÀº "ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» '¸Å¼ö'·Î, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ ±âÁ¸ 3¸¸8,000¿ø¿¡¼ 4¸¸2,000¿øÀ¸·Î 10.5% »óÇâ Á¶Á¤ÇÑ´Ù"¸é¼ "½ÇÀû ÃßÁ¤Ä¡ »óÇâ(2018³â ¼øÀÌÀÍ +32.5%)À» ¹Ý¿µÇß´Ù. ¿¬°£ ½ÇÀû °³¼± ±â´ë°¨(EPS +44.5% YoY), Á¦Àç ¼öÀ§°¡ °áÁ¤µÈ ¸¸Å ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ »ó´ç ºÎºÐ ÇØ¼ÒµÈ Á¡ µîÀÌ ÅõÀÚÆ÷ÀÎÆ®"¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.
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