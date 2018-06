오뚜기, 프리미엄 레토르트 카레 3종 출시

[아시아경제 이선애 기자] 오뚜기‘인조이 유어 밀(Enjoy your Meal)’은 오뚜기가 새롭게 선보이는 프리미엄 제품으로 보다 특별한‘트리플머쉬룸카레’는 국내산 생 새송이, 생 양송이, 생 느타리버섯 등3가지 버섯을‘통닭다리카레’는 국내산 통 닭다리가 들어있는 국내 유일의 카레로 부드러운 식감과‘비프청크카레’는 큼직한 쇠고기의 풍부한 식감과 풍성한 양송이를 즐길 수 있는오뚜기 관계자는 “특별한 재료들을 풍성하게 담은 프리미엄 레토르트

‘Enjoy your Meal’ 카레 3종을 출시했다”며, “다양한 맛의 프리미엄 카레로