‘엠카’ 샤이니 “샤월, 1위 고마워요”…비투비, 청량한 무대로 컴백

그룹 샤이니가 ‘아이 원트 유(I want you)’로 ‘엠카운트다운’ 1위를 차지했다.21일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서는 그룹 샤이니와 가수 유빈이 1위 트로피를 두고 격돌했다. 결국 트로피는 샤이니가 차지했다.이날 샤이니 온유는 “10년 전 방송처럼 유빈 선배님과 같이 1위 후보에 올랐는데, 1위 만들어주셔서 감사하다”고 1위 소감을 전했다. 또 다른 멤버들도 “샤월 고마워요”라고 팬들을 언급했다.한편 이날 방송에서는 가수들의 컴백무대가 이어졌다.가수 윤종신 ‘좋니’의 답가 ‘좋아’로 이름을 알린 민서가 ‘이즈 후(Is who)’로 정식 데뷔했다.이어 그룹 비투비는 ‘그리워하다’의 뒷이야기인 ‘너 없인 안된다’로 돌아와 청량한 분위기의 컴백 무대를 선보였다.이밖에 이날 방송에는 가수 강남, 그룹 더 이스트라이트, 버스터즈, ABRY, A.C.E, N.Flying, 온앤오프, 왈와리, 우진영, 김현수, 이달의 소녀 yyxy, 이태희, 지비비, 투포케이, FAVORITE, 프로미스나인이 출연했다.

