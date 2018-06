럭스로보, 청소년로봇캠프 참여…내달 9일부터 3일간

[아시아경제 조한울 수습기자]21일 럭스로보에 따르면 이번 캠프는 서울시 및 서울시립창동청소년수련관이 주최하는 행사로, 오는 8월9일부터 11일까지 경기도 양평 한국야쿠르트인재개발원에서 열린다.참가 대상은 초등 4~6년생으로, 다음 달 20일까지 모집한다. 1인당 참가비는 35만원이다.행복서울 청소년로봇캠프는 초등학생 대상으로 로봇 체험을 제공하고 창의력과 과학적 사고능력을 높여주는 캠프다. 럭스로보는 자사의 '모디(MODI)' 키트를 통해 캠프에서 학생들을 교육할 계획이다. 모디 키트는 럭스로보가 개발한 코딩 교구로, 13개의 모듈로 원하는 것을 만들어내는 DIY(Do It Yourself) 코딩블록이다.

