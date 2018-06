다국적 신예 걸그룹 ‘네이처(NATURE)’ 8월 데뷔한다

[아시아경제 온라인이슈팀] 한낮의 햇볕이 뜨거워질 8월, 더위에 지친 이들에게 자연의 청정한 치유력을 닮은 음악으로 ‘기분을 좋게’해 줄 실력파 신예 걸그룹이 등장한다.㈜엔씨에이치엔터테인먼트(대표 정창환, 이하 n.CH)는 21일 걸그룹 네이처(NATURE, Girls from Nature)가 8월 초 방송을 통해 데뷔한다고 밝혔다. 네이처는 한국, 중국, 일본인 멤버 9명으로 구성된 걸그룹으로 21일 0시(20일 자정)를 기해 공식 유튜브 채널(Nature.nchworld)을 오픈하고 네이처 ID 영상과 멤버 비쥬얼 티저 영상 및 연습 영상 등을 공개했다.그룹명인 ‘네이처’는 일상에 지친 현대인들이 자연으로부터 활력을 얻어 삶의 에너지를 재충전하고 또 다시 일상을 살아가는 것에 착안, 밝고 에너지 넘치는 음악으로 힐링을 원하는 동시대인들에게 기분 좋은 느낌을 선물하고 싶은 네이처 멤버들의 바람이 담겨있다.n.CH는 금일을 기점으로 유튜브(NATURE.nchworld) 이외에 페이스북(Nature), 인스타그램(nature.nchworld), 트위터(nature.nchworld) 등 공식 소셜 채널을 오픈하고, 8월 데뷔 전까지 멤버 개인 프로필 및 이미지 컷 공개, SNS 생방송 진행, 일상 영상 공개 등 다양한 프로모션 활동을 진행할 예정이다. 21일 공개된 멤버 비쥬얼 티저 영상에서 네이처는 35초의 짧은 순간에 9명의 멤버가 각자의 순수하고 상큼한 매력을 발산하며 기분 좋은 미소를 보이고 있어 멤버 구성에 대한 궁금증과 기대를 자아낸다. n.CH는 동 채널을 통해 25일(월)부터 27일(수)까지 사흘간 매일 자정에 네이처 멤버의 개인 프로필과 이미지 샷도 순차적으로 공개할 계획이라고 밝혔다.한편 네이처는 2011년 소녀시대의 성공적인 동경 아레나 투어 개최 등으로 해외 K팝 시장을 선도적으로 개척하며 SM C&C 대표이사를 역임한 한국 엔터 업계의 입지전적 인물인 정창환 대표가 독립하여 최초로 선보이는 걸그룹이다.정 대표는 “네이처는 한, 중, 일 3국에서 최상의 기량을 가진 9명의 멤버가 모인 만큼 그 어떤 장르도 소화할 수 있는 유일무이한 실력파 걸그룹이다. 자연의 청정한 치유력과 같이 듣기만해도 기분 좋아지는 음악을 선사하며 다른 그룹과 차별화된 모습을 보여줄 예정이다. 앞으로 정식 데뷔 전까지 팬과의 소통과 다수의 프로모션을 계획 중이니 많은 관심을 부탁 드린다”고 말했다.네이처는 8월 초 정식 데뷔에 앞서 프로필 공개, 페이스북 팬 소통방송 론칭, 뮤비 촬영 등 프로모션 일정을 소화할 예정이다.

